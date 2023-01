Azzera i costi con questo conto corrente

Quando si sceglie un conto corrente, la prima cosa che si guarda sono i costi bassi e le opzioni vantaggiose che offre. Questi due aspetti rendono più semplice il compito di scegliere quello giusto.

Tra le tante offerte presenti online, spicca particolarmente quella di Banca Mediolanum, la quale propone SelfyConto, una soluzione smart e completa che si adatta a un pubblico target giovane, ma anche capace di azzerare i costi come nessun altro conto.

SelfyConto: un conto corrente online a canone zero

La caratteristica di SelfyConto di Banca Mediolanum è quella di essere un conto corrente a canone zero limitatamente al primo anno, ma che può essere azzerato successivamente.

Non è un conto limitato come erroneamente si possa pensare, poiché offre tutti i principali servizi bancari, come una carta di debito e la possibilità di inviare e ricevere bonifici, senza costi ovviamente.

Per attivare questo conto, basta accedere in questa pagina, cliccare su APRI SELFYCONTO e seguire passo dopo passo la procedura guidata.

Ma quali sono le caratteristiche principali di SelfyConto? Eccole di seguito:

canone mensile che per il primo anno è azzerato, e che resta tale per gli Under 30 . Gli Over 30 possono azzerarlo con estrema facilità attivando un prodotto assicurativo o finanziario con Banca Mediolanum;

. Gli Over 30 possono azzerarlo con estrema facilità attivando un prodotto assicurativo o finanziario con Banca Mediolanum; carta di debito Mediolanum Card , la quale è gratuita e può essere usata per acquistare ovunque senza pagare commissioni, anche attraverso Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay. Inoltre, con la carta si può prelevare presso gli sportelli ATM dell’Eurozona senza commissioni;

, la quale è gratuita e può essere usata per acquistare ovunque senza pagare commissioni, anche attraverso Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay. Inoltre, con la carta si può prelevare presso gli sportelli ATM dell’Eurozona senza commissioni; possibilità di effettuare bonifici, senza commissioni, e di accreditare lo stipendio o la pensione;

con il conto è possibile anche richiedere la carta di credito Mediolanum, che è a saldo e con un plafond che parte da 500 euro. I pagamenti possono poi essere dilazionati nel tempo. Il costo della carta è pari a 12 euro all’anno.

Per aprire SelfyConto QUI, basta avere a portata di mano un documento d’identità e il codice fiscale.

