Azzerare le spese della Carta di Credito è possibile: ecco Carta YOU

Le carte di credito sono soggette, in genere, a varie spese, sia fisse, come il canone mensile, che legate all’utilizzo, con commissioni su pagamenti e prelievi. In aggiunta, in molti casi, l’accesso alla carta di credito è vincolato all’apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe comportare ulteriori spese.

Per gli utenti italiani, però, c’è oggi la possibilità di azzerare le spese della carta di credito grazie a Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta di credito utilizza il circuito Mastercard e consente un utilizzo completo, senza costi fissi e senza commissioni sull’utilizzo (sia prelievi che pagamenti, anche all’estero). In più, chi sceglie Carta YOU non deve aprire un nuovo conto corrente.

Carta YOU: ecco le caratteristiche della carta di credito che azzera le spese

Carta YOU ha tutto quello che serve per poter contare su di una carta di credito a zero spese. Con questa carta è possibile:

accedere ad una nuova carta di credito anche senza dover aprire un nuovo conto corrente

utilizzare il circuito Mastercard per i pagamenti e, quindi, utilizzare la carta senza limiti in tutto il mondo

poter contare su canone zero e su zero commissioni per pagamenti e prelievi, anche all'estero

avere a disposizione una polizza viaggi inclusa gratuitamente

poter saldare le spese sostenute anche a rate

Carta YOU è disponibile tramite richiesta online, dal sito ufficiale linkato di seguito. Basta inserire i dati per inoltrare la richiesta di emissione della carta ad Advanzia Bank che risponderà in breve tempo.

Il plafond di Carta YOU viene definito da Advanzia Bank in base ai dati forniti dal cliente. Tale elemento sarà comunicato al cliente una volta completato l’iter di emissione. Il cliente potrà, inoltre, richiedere l’incremento del plafond in caso di necessità.

