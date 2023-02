b-ilty: il conto a operatività illimitata in SUPER offerta del 50%

Prodotto di illimity Bank, b-ilty è un conto a operatività illimitata con una piattaforma digitale di servizi finanziari e di credito a favore di piccole e medie imprese.

Con b-ilty l’accesso ai servizi finanziari e al credito è semplificato grazie alla piattaforma user friendly e alle più avanzate tecnologie.

b-ilty è una banca digitale che si rivolge soprattutto alle PMI, garantendo loro supporto totale.

Il conto a operatività illimitata di b-ilty

Oltre ai finanziamenti, b-ilty propone alle piccole e medie imprese un conto Business a operatività illimitata, pensato per gli imprenditori che necessitano di gestire in modo snello la propria impresa.

È un conto corrente totalmente digitale che consente la gestione delle finanze e dei conti aziendali da una sola piattaforma.

A quanto ammonta il canone mensile? In condizioni normali è di 40 euro, ma con la promo attuale attivando il conto in questa pagina entro il 31/03/2023 il canone sarà di 20 euro al mese.

Ecco tutte le caratteristiche di questo conto:

100% digitale;

bonifici SEPA e istantanei gratuiti;

addebiti diretti (SDD) gratis;

spese registrazione operazioni gratis;

internet Banking gratuito;

profili illimitati e gratuiti per l’Internet Banking;

Illimity Connect incluso;

1 carta di debito gratuita, mentre per le successive si pagherà 3 euro al mese;

2 carte di credito gratuite, mentre per le successive si pagherà 52 euro all’anno.

Per quanto riguarda i costi, su ogni prelievo con carta di debito si pagherà 1,50 euro di commissione in area Euro, mentre per quelli extra Euro 2 euro.

Nel canone del conto è inclusa la firma digitale e il servizio di alert. Inoltre, le PMI possono effettuare da remoto diverse operazioni, come pagare gli F24 e le imposte, in modo veloce e sicuro.

Le piccole e medie imprese interessate ad aprire il conto b-ilty QUI devono presentare alcuni documenti inerenti sia all’impresa che al titolare, che andranno inseriti durante la procedura di apertura conto.

