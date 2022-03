Banca AideXa: credito fintech immediato per l'impresa

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e, sarebbe necessario aggiungere, sulle piccole imprese. Le PMI sono infatti poco oltre le 200 mila unità (meno del 5% del tessuto produttivo italiano), ma reggono il 41% del fatturato complessivo. Gran parte dell’impresa è inoltre costituita da microimprese con meno di 10 addetti, arrivando al 95% delle Partite IVA esistenti. Per tutte queste aziende è fondamentale avere strumenti di supporto economico che sempre più raramente il sistema bancario tradizionale è in grado di garantire. Un nome quale AideXa nasce quindi esattamente con questo scopo: offrire una risposta immediata ed efficiente a quelli che sono gli architravi dell’imprenditoria italiana.

In questi anni di gravi difficoltà dovute alla pandemia, infatti, è emerso con forza come l’Italia fosse dotata di naturali risorse di resilienza dovute ad un tessuto produttivo fatto di piccole aziende di grande adattabilità, elastiche nel rispondere alle sollecitazioni del mercato e rapide nel convertire le proprie linee produttive per resistere alle difficoltà e rilanciare nelle opportunità. AideXa ha intravisto in questa dinamica lo spazio fondamentale per poter creare una sinergia con questo tipo di tessuto, fatto sia di grandi ricchezze (umane e professionali) che di grandi necessità finanziarie per poter alimentare le pulsioni di un’imprenditoria che scommette tutto sulla velocità e sulla reattività.

AideXa, per le PMI italiane

Nel 2018 nasce Banca Idea: la scommessa di Federico Sforza e Roberto Nicastro trova commistione con l’Intelligenza Artificiale e nel 2019 sono già 10 i co-founder pronti a sposare il progetto. Sotto il nome di Banca AideXa, giunge nel 2020 il primo finanziamento erogato ed a gennaio 2021 è già stato erogato il primo milione di euro di crediti.

48 milioni di seed raising e investitori quali Generali, Banca Ifis, Banca Sella e l’Istituto Atesino di Sviluppo sono la garanzia che si pone in capo al brand e oggi si è ormai arrivati ad oltre 30 investitori istituzionali, business angel e family offices. Il gruppo è stato premiato come miglior LinkedIn TopStartup del 2021 ed è “la prima banca fintech italiana ideata per chi fa impresa”.

La chiave del successo del progetto sta nel modo con cui Banca AideXa si propone sul mercato del credito per le PMI. Innovazione digitale, e nuovi strumenti tecnologici consentono di semplificare oltremodo l’accesso al credito con un approccio nuovo e meglio confacente alle necessità delle piccole aziende: velocità, semplicità e rapporto diretto con il cliente per arrivare in tempi rapidi (ed in modo sicuro) ad erogare i crediti richiesti. Il percorso è sostanza: nessun rallentamento e nessuna frizione consentono alle PMI di poter operare con quella reattività di cui necessitano poiché parte integrante del loro DNA. Non è possibile immaginare idee imprenditoriali di successo frenate da un accesso al credito schiavo di burocrazia, uffici, telefonate e carte bollate: in questo vizio di forma del banking tradizionale si sono insinuate infatti da tempo le prerogative del fintech ed è emerso un nuovo modo di approcciare il tema. I risultati sono stati immediati e si son già tramutati in progetti, investimenti, contratti e lavoro.

Due i prospetti principali per il servizio di erogazione del credito:

X Instant , pensato per ditte individuali, società di capitali e società di persone

Grazie ad X Instant, ad esempio, un progetto legato a beacon e tracciamenti quale la startup White Hall ha ottenuto 100 mila euro in sole 24 ore per poter immediatamente sviluppare la propria idea ed esordire immediatamente sul mercato.

Le società di capitali con almeno 2 anni di vita e 100 mila euro di fatturato annuo possono invece attingere a X Garantito, ottenendo fino a 300 mila euro in poche ore per alzare l’asticella delle proprie ambizioni e far scalare di marcia la propria impresa.

La liquidità ed il finanziamento, due dei principali problemi che affossano startup e piccole aziende ai primi vagiti, possono diventare una semplice formalità quando la prospettiva è nuova. “ Banca AideXa costruisce ogni giorno esperienze finanziarie semplici ed efficienti“, spiega il gruppo: “l’intento è diventare la comunità di riferimento degli imprenditori italiani e di chiunque voglia investire nelle proprie idee. La sostenibilità finanziaria è, infatti, il presupposto in virtù del quale la banca riesce a garantire la massima sicurezza alle imprese“.

