Banca Aidexa: il conto deposito più redditizio di dicembre

Gli italiani sono da sempre grandi risparmiatori, anche se la situazione economica attuale ha reso difficoltosa la possibilità di accantonare somme di denaro. Tuttavia, il conto deposito è nuovamente tornato di moda negli ultimi anni.

Quindi, chi ha dei risparmi da parte che vorrebbe far fruttare, perché non affidarsi al miglior conto di questo mese di dicembre, il quale è offerto da Banca Aidexa?

Stiamo parlando di una soluzione esclusivamente da attivare online, senza attendere troppo, con tassi di interesse veramente convenienti e senza pagare spese e imposta di bollo.

Conto deposito X Risparmio di Banca Aidexa: i dettagli

Banca Aidexa è una fintech che si occupa anche di finanziamenti a favore di PMI e ditte individuali. In precedenza Banca Idea, adesso ha affidato all’intelligenza artificiale il compito di rispondere alle richieste di risparmiatori e aziende.

Da quando è diventata a tutti gli effetti una banca digitale, ha iniziato a offrire il conto X Risparmio con l’intento di far crescere i risparmi dei privati cittadini italiani.

È uno dei più remunerativi in questo momento, poiché riconosce interessi lordi fino al 2,50% sulle somme che vengono vincolate per un anno.

Si tratta di un conto sicuro, economico e a zero spese sulla sua apertura e chiusura. Aprendolo in questa pagina entro il 31 dicembre 2022, il risparmiatore beneficerà dell’azzeramento dell’imposta di bollo.

La somma minima da depositare sul conto ammonta a 1.000 euro, mentre la giacenza massima è di 100.000 euro.

Ad esempio, vincolando 30.000 euro per 12 mesi, si ottengono 555 euro di interesse. Lo stesso tasso di interesse cresce fino al 3% se la stessa somma viene vincolata fino a 36 mesi.

In questo caso, il rendimento ammonterebbe a 1.998 euro, una cifra niente male.

Per aprire un conto vincolato in questa pagina, occorre il codice fiscale, un documento di riconoscimento, un dispositivo munito di videocamera (tablet, PC, smartphone) e l’IBAN per inviare la somma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.