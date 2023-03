Banca Sella: 5 motivi che lo hanno reso il miglior conto multicanale

Hai mai desiderato un conto corrente digitale che ti offra tutto ciò di cui hai bisogno, senza rinunciare alla semplicità? Se la risposta è sì, allora devi assolutamente conoscere Conto Sella – una soluzione di banking digitale curata da Banca Sella. Attraversi un’app intuitiva e facile da usare, tutti i tuoi servizi sono a portata di tap: Conto Sella ti offre l’esperienza utente che hai sempre desiderato, senza compromessi. Non a caso è stato premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online.

Con Conto Sella avrai un IBAN italiano, carte di debito e credito e servizi digitali all’avanguardia e tutti i servizi di un istituto bancario tradizionale accessibili direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, grazie alla promozione in corso, potrai ottenere uno sconto sui primi tre mesi di canone: l’offerta vale per tutti e tre i piani, che a seconda del costo base offriranno una riduzione differente.

Cinque motivi per cui Conto Sella è il miglior conto multicanale

Conto Sella è il conto corrente con carta di debito, credito e tutti i servizi per gestire in app le tue finanze – anche di altre banche. Ma questo non basta a renderlo il miglior conto multicanale del 2021. Ecco, perciò, cinque motivi:

Prelievi da ATM Sella sempre illimitati e gratuiti per tutti i piani Bonifici online in Italia e Paesi SEE illimitati e gratuiti Carta di debito gratuita (se richiesta in fase di apertura del conto) con IBAN italiano Funzionalità aggiuntive come Salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, Statistiche per il monitoraggio delle spese e invio denaro per scambiare soldi all’istante Aggregatore conti di altre banche: se hai conti anche con altre banche, puoi aggregarli in modo sicuro per avere tutto sotto controllo direttamente dall’app Sella

Sono tre i profili disponibili da Banca Sella, ciascuno studiato per soddisfare esigenze specifiche. Con il profilo Start, ad esempio, avrai a disposizione tutto il necessario per le spese di tutti i giorni a soli 1,50 euro al mese (gratis per i primi tre mesi). Con il profilo Premium, invece, avrai a disposizione tutto ciò che serve per le spese più complesse e per i viaggi, a soli 5 euro al mese. Infine, con il profilo Circle potrai dividere le spese con amici e parenti, a soli 8 euro al mese.

Scegliere Conto Sella significa avere sempre sotto controllo le proprie finanze, senza dover rinunciare a nulla. Grazie alla sua semplicità e affidabilità, potrai gestire il tuo denaro in modo facile e veloce, senza stress. Per aprire il tuo conto online, avrai bisogno soltanto di alcuni requisiti fondamentali. Devi innanzitutto essere maggiorenne e residente in Italia, e avere a portata di mano il tuo Codice Fiscale, un documento d’identità e il tuo telefono cellulare. Richiedi subito il tuo Conto Sella e questo link.

