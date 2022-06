Banca Sella: apri un conto e ricevi gift card Storytel

Sei alla ricerca di un conto corrente online, con carta di debito/credito e operativo tutti i giorni, 24 ore su 24? Apri un conto con Banca Sella e ottieni gratis un buono Storytel, la più ampia piattaforma online disponibile in oltre 25 Paesi che offre migliaia di e-book e audiolibri. La promozione è attiva fino al 30 giugno: scopri come attivarla per ricevere un buono dal valore di 9,99 euro oppure di 29,99 euro.

Banca Sella e Storytel: come accedere alla promozione

L’adesione è riservata a tutti coloro che richiedono tramite procedura online l’apertura di un conto corrente Sella Start o Sella Premium. Ti basterà accedere a questo link e premere sul bottone “Apri il conto online”. La registrazione è semplice e veloce: avrai bisogno di codice fiscale, un documento di identità, telefono cellulare, accesso al tuo indirizzo e-mail e un secondo documento identificativo o – in alternativa – una webcam per procedere all’identificazione. Puoi utilizzare anche il tuo SPID.

Una volta richiesto il conto corrente, riceverai entro quaranta giorni un link tramite mail per accedere alla piattaforma dedicata e scaricare una gift card Storytel il cui valore dipenderà dal tipo di conto aperto. Per chi aprirà un conto Sella Start, il valore sarà di 9,99 euro; un conto Sella Premium, invece, permette di scaricare una card dal valore di 29,99 euro. In caso di cointestazione, verrà inviato un solo link per conto all’indirizzo e-mail dell’intestatario. Una volta ricevuta la gift card, i premi saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2022. La promozione, invece, scadrà il 30 giugno.

Sella Start e Sella Premium: caratteristiche

Banca Sella offre un conto corrente con carta di debito, credito e tutti i servizi per gestire in app le tue finanze – anche di altre banche. Il tutto comodamente online. Grazie all’applicazione puoi rimanere sempre aggiornato in tempo reale su saldo e movimenti; avrai inoltre accesso a tutte le funzionalità del conto corrente e alle soluzioni bancarie proposte da Banca Sella, dagli investimenti alla protezione.

Entrambi i conti correnti dispongono di IBAN italiano, prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati e un certo numero di prelievi gratuiti al mese da ATM di altre banche, oltre a bonifici online illimitati e gratuiti. È possibile richiedere una carta di debito con canone a pagamento per il primo anno e gratis per i successivi, che assicura pagamenti contactless da smartphone e supporto Apple Pay / Google Pay. Sottoscrivendo un conto Sella Premium, potrai richiedere anche una carta di credito.

Altri servizi utili sono il salvadanaio digitale e – in esclusiva per conto Sella Premium – protezione dai rischi informatici e contenuti esclusivi di educazione finanziaria. Per quanto riguarda i costi, il canone del conto Start è di 1,5 euro al mese (azzerato per i primi tre mesi), mentre quello del conto Premium è di 5 euro al mese (a 1,5 euro il primo trimestre).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.