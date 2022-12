Banca Sella: arriva il conto per gestire il denaro in famiglia

Circle è il nuovo conto di Banca Sella per gestire il denaro in famiglia, tra amici o coinquilini.

Con Circle puoi costruire il tuo network di conti connessi, per dividere e monitorare le spese condivise in semplicità o risparmiare insieme a chi vuoi tu. Potrai connettere Circle con chi vuoi in base alle tue necessità: amici, partner, coinquilini o familiari. Avrai tutte le funzionalità di un conto corrente e in più avrai a disposizione soluzioni avanzate per gestire in semplicità le finanze condivise del tuo network.

Il conto è 100% digitale e ti permette di monitorare le operazioni sui conti collegati, dividere le spese e inviare denaro in modo veloce, ovunque tu sia.

Con conto Circle avrai subito a tua disposizione

Due conti correnti Start, a canone gratuito per il primo anno.

Infiniti Sella Junior per i tuoi figli dai 12 ai 17 anni, a canone gratuito per sempre.

Grazie a Statistiche+ avrai una vista completa delle entrate e delle uscite di tutto il tuo network e per singola persona. Potrai personalizzare i singoli movimenti indicando le persone coinvolte nella spesa, sia che si tratti del pagamento dell’affitto o di un regalo di compleanno.

Con Invio denaro potrai scambiare istantaneamente denaro con altri conti: basterà selezionare la persona direttamente dalla rubrica del telefono e il trasferimento sarà immediato.

Inoltre fino al 28/02/2023 puoi partecipare al concorso Lucky Days: utilizzando Carta Mastercard Debit di Banca Sella hai la possibilità di vincere dei premi partecipando a 4 estrazioni mensili:

1°mese: 200 Buoni Regalo Amazon.it* da 100 euro

2°mese: 20 Tablet Remarkable 2 e Marcatore PLUS

3°mese: 50 Fitbit Versa 4

4°mese: 200 Buoni Regalo Amazon.it da 100 euro

Alla fine del concorso ti aspettano altre 3 estrazioni finali:

Reward Finale: estrazione di 6 Scooter elettrico Piaggio per tutti coloro che hanno collezionato Lucky Coin nel periodo del concorso

Premio Attivazione: estrazione di 20 monopattini elettrici per tutti coloro che hanno effettuato il primo utilizzo con Mastercard Debit

Best Performer: estrazione di 20 E-Bike J1 Plus per tutti coloro che hanno effettuato acquisti per almeno 2.500 euro nel periodo dell’iniziativa e non sono mai stati estratti

