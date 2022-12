Banca Sella: conto, carte e da oggi anche un’offerta assicurativa che ti tutela sugli sci

Il conto di Banca Sella è la soluzione per tutte le tue esigenze finanziarie, dalle più semplici alle più complesse.

Disponibile in versione Start, Premium o Circle, il conto offre numerose funzionalità per gestire al meglio le tue finanze personali.

Potrai visualizzare in qualsiasi momento il saldo in tempo reale anche tramite app e creare un salvadanaio digitale per accantonare piccole somme. Puoi inviare denaro in maniera semplice e immediata, condividere il tuo conto con altre persone (che siano amici, partner o parenti) e, se hai conti con altre banche, puoi collegarli in pochi minuti per avere una visione completa e aggiornata delle tue finanze.

Banca Sella premia anche la tua sicurezza

Inoltre, per tutti i clienti di Banca Sella da oggi è disponibile la nuova polizza Sport invernali per garantirti la copertura necessaria per accedere alle piste da sci.

Acquistando la polizza entro il 31 dicembre e partecipi all’estrazione di uno smartband. Inoltre, se spendi più di 10 euro ottieni 5 euro di sconto utilizzando il codice SCONTO5 in fase di richiesta. Questa nuova offerta assicurativa ti tutela, anche per un solo giorno, da imprevisti, infortuni e molto altro.

Puoi scegliere di acquistare le polizze di Banca Sella con il supporto di un esperto o in autonomia dal tuo smartphone: la polizza si può richiedere anche direttamente online e tramite l’app Sella nella sezione “Assicurazioni”. La copertura assicurativa si può attivare già dopo un’ora, potrai così goderti le tue giornate sulla neve in serenità, al sicuro da infortuni, danni causati a terzi e potrai anche recuperare eventuali spese di skipass e hotel.

Ti ricordiamo che dal 1° gennaio 2022 la polizza di responsabilità civile è obbligatoria per tutti gli coloro che accedono alle piste da sci.

Per conoscere tutte le promozioni che accompagnano l’offerta assicurativa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.