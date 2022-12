Con Banca Sella scegli il conto corrente su misura per te

Banca Sella ti offre un mare di soluzioni per aprire il tuo conto corrente. Puoi scegliere il piano che preferisci tra quelli disponibili. In questo modo avrai tutto ciò che ti serve ricco di quelle funzionalità di cui hai realmente bisogno, fatte su misura per te.

Ti serve una soluzione semplice, ma economica? Cerchi qualcosa che soddisfi le tue esigenze di spesa più complesse anche in viaggio? Forse vorresti un pacchetto dedicato alle spese condivise in famiglia, tra amici o coinquilini? La risposta a tutte queste domande c’è.

La trovi aprendo un Conto Corrente con Banca Sella. Vai subito sul sito ufficiale di questa banca dedicato alle promozioni esclusive per i lettori di PuntoInformatico.it. Lì troverai tutte e tre le soluzioni più adatte a te, pronte per essere attivate con un risparmio interessante.

Banca Sella: il conto corrente vero, utile e fatto apposta per te

Grazie a Banca Sella il tuo nuovo Conto Corrente sarà veramente utile. Rispondendo alle tue necessità è pratico e semplice da utilizzare. Grazie all’app dedicata avrai accesso ai tuoi risparmi e sarai sempre a conoscenza delle tue spese gestendole con estrema efficacia. Scopri le tre soluzioni disponibili:

Conto Smart è la soluzione a 0 euro al mese per i primi tre mesi, poi a 1,50 euro al mese. Ideale per le spese di tutti i giorni, hai prelievi da ATM Sella e 4 da altri sportelli in area Euro, bonifici in Italia e Paesi SEE e carta di debito completamente gratis;

Conto Premium è la soluzione a 1,50 euro al mese per i primi tre mesi, poi a 5 euro al mese. Realizzato per chi effettua spese più complesse anche in viaggio, rispetto alla versione Smart, include anche 6 prelievi da sportelli in area Euro, 2 bonifici istantanei al mese e carta di credito completamente gratis;

Conto Circle è la soluzione per condividere le spese in famiglia, tra amici o coinquilini. I primi 3 mesi a 5 euro al mese, poi 8 euro al mese. Avrai tutto illimitato e gratuito oltre a una carta di debito e una carta prepagata gratuite per ogni intestatario del conto. Non è inclusa la carta di credito.

Cosa stai aspettando? Questi sono solo alcuni vantaggi, ce ne sono tantissimi altri inclusi in ogni singolo conto. Perciò approfitta subito di questa offerta. Scegli il Conto Corrente più adatto a te con Banca Sella e inizia fin da subito a gestire i tuoi fondi in maniera intelligente, vantaggiosa e smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.