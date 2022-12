Banca Sella: gestisci in app le tue finanze anche di altre banche

Premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, il Conto di Banca Sella ti permette di gestire le operazioni come sei più comodo: tramite app, internet banking o se preferisci in una delle 300 succursali di Banca Sella.

Potrai effettuare bonifici, pagamenti di bollette, F24, bollo auto e molte altre operazioni in totale sicurezza tramite l’internet banking, oppure utilizzare l’app per restare sempre aggiornato in tempo reale su saldo e movimenti di conti e carte. Avrai accesso a tutte le funzionalità del conto corrente, incluse le soluzioni bancarie offerte da Banca Sella, dagli investimenti alla protezione.

Le funzionalità incluse nel conto di Banca Sella

Con Statistiche e Budget potrai monitorare il tuo saldo e impostare un limite di spesa per tenere sotto controllo le tue entrate e le tue uscite. Direttamente su App Sella potrai visualizzare in quali categorie stai spendendo di più, vedere quali sono gli esercenti a cui sei più affezionato e visualizzare tutte le spese effettuate sui tuoi conti.

Potrai impostare dei limiti di spesa mensili per ciascuna categoria e verificare che le spese siano in linea rispetto all’obiettivo prefissato evitando così spese in eccesso. In più, se hai conti anche con altre banche, potrai aggregarli in modo sicuro per avere tutto sotto controllo direttamente dall’App Sella.

Direttamente dall’app potrai anche mettere in pausa le tue carte di pagamento quando vuoi e, se ti trovi da affrontare una spesa imprevista, potrai pagarla senza pensieri con la tua Visa Classic e addebitare il costo il mese successivo scegliendo tra il rimborso in un’unica soluzione o a rate.

Banca Sella inoltre affianca gli under 18 nella gestione delle prime spese, avrai infatti la possibilità di richiedere Sella Junior, la soluzione pensata per te e i tuoi figli: una carta prepagata con app dedicata e tante funzionalità speciali, per imparare a monitorare le spese e a risparmiare.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

