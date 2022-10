Banca Sella: il miglior conto corrente multicanale

Premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, il conto corrente di Banca Sella ti dà accesso a carta di debito, credito e offre tutti i servizi per gestire in app le tue finanze anche di altre banche.

Aprendo il conto online è possibile operare tramite canali digitali oppure con il supporto delle succursali.

Il conto è disponibile in versione START e PREMIUM.

Tra i servizi offerti da Banca Sella, incluso nel conto START troviamo un salvadanaio digitale e la possibilità di aggregare più conti anche di altre banche.

Invece, incluso nel piano PREMIUM troviamo contenuti esclusivi di educazione finanziaria e una polizza Protezione Digitale con un servizio di monitoraggio dati in internet e nel dark web per tenere sotto controllo il livello di rischio della propria identità online.

Conto Start e Premium nel dettaglio

CONTO START

CONTO E OPERATIVITÀ

• Conto corrente con IBAN Italiano

• Operatività 24/7 tramite app Sella e Internet Banking

• Prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati e 4 prelievi gratuiti al mese da ATM altra banca in area Euro

• Bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti in Italia e Paesi SEE

CARTE

• Carta di debito con canone primo anno e successivi gratuiti se richiesta in fase di apertura del conto

• Pagamenti contactless e da smartphone con Apple Pay e Google Pay™

• Controllo della carta direttamente dall’app

ALTRI SERVIZI

• Salvadanaio digitale

• Aggregazione conti e possibilità di bonifico da altri conti

CONTO PREMIUM

CONTO E OPERATIVITÀ

• Conto corrente con IBAN Italiano

• Operatività 24/7 tramite app Sella e Internet Banking

• Prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati e 6 prelievi gratuiti al mese da ATM altra banca in area Euro

• Bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti in Italia e Paesi SEE

• 2 bonifici istantanei inclusi al mese

CARTE

• Carta di debito con canone primo anno e successivi gratuiti se richiesta in fase di apertura del conto

• Carta di credito con canone primo anno e successivi gratuiti

• Pagamenti contactless e da smartphone con Apple Pay e Google Pay™

• Controllo della carta direttamente dall’app

ALTRI SERVIZI

• Salvadanaio digitale

• Aggregazione conti e possibilità di bonifico da altri conti

• Protezione dai rischi informatici in omaggio

• Contenuti esclusivi di educazione finanziaria: approfondimenti e curiosità per chi vuole gestire al meglio le sue finanze

