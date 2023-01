Banca Sella partecipa alla Campagna Sicurezza promossa da CERTfin

Banca Sella partecipa alla campagna di informazione per usare in sicurezza canali e strumenti digitali promossa dal CERTFin, insieme a Banca d’Italia, Abi, Ivass e altri istituti di credito.

La campagna si focalizza sulle minacce più frequenti attraverso una miniserie di otto puntate. Gli episodi riguardano smishing, social network, social engineering, sim swap, acquisti online, money muling, download pericolosi, ghost broking. La miniserie racconta scene di vita quotidiana per aumentare la consapevolezza e sensibilizzare ad un uso informato e sicuro degli strumenti e dei canali digitali, per non cadere nelle trappole di quanti sfruttano la tecnologia e fanno leva sulle vulnerabilità del fattore umano.

Ecco alcuni dei consigli utili di Banca Sella per quanto riguarda la navigazione online:

Aggiornare regolarmente il computer installando la versione più recente del browser che preferisci (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari…) e aggiorna il tuo antivirus a ogni utilizzo del dispositivo.

Non condividere i tuoi accessi e permetti l’accesso alla tua rete domestica o di lavoro soltanto a chi realmente conosci e hai già autorizzato. Prima di dismettere un vecchio computer assicurati che i dati contenuti nella memoria del dispositivo siano cancellati.

Scegliere la giusta password cambiando periodicamente la password degli account di posta elettronica e dei social network. Evita di utilizzare codici prevedibili come la data di nascita, il nome dei tuoi figli o codici già usati in passato.

Inoltre, presta attenzione alle telefonate sospette e ai tentativi di truffa in corso. Ricorda che la banca non ti chiamerà mai per farti installare app non ufficiali o per chiederti i codici personali di accesso ai servizi online. Non comunicare i tuoi dati se ricevi chiamate relative a operazioni sospette e leggi attentamente il contenuto delle notifiche SMS che servono per autorizzare un’operazione.

