Banca Sella: per i primi 3 mesi canone a zero euro con conto Start

I conti correnti online con carta di debito collegata sono ormai consuetudine. Trovare servizi davvero all’altezza della situazione, però, è tutta un’altra storia.

Molto spesso si tratta di piattaforme senza filiali fisiche, che si basano su iniziative innovative che però non sono in grado di offrire adeguate garanzie in ottica sicurezza e operatività.

Alcuni servizi hanno costi nascosti molto fastidiosi, mentre altri propongono app non particolarmente apprezzabili lato user experience.

In questo contesto così tumultuoso, Banca Sella propone certezze adeguate ai suoi clienti, con soluzioni specifiche in base alle diverse possibili esigenze.

A tal proposito, la sottoscrizione Start, si propone con i primi 3 mesi a zero canone: un ottimo modo per prendere dimestichezza con carta e conto digitale.

Banca Sella: un conto su misura per le tue esigenze

Il conto Banca Sella Start offre:

IBAN Italiano ;

; operatività 24/7 tramite app Sella e Internet Banking;

tramite app Sella e Internet Banking; prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati ;

; 4 prelievi gratuiti al mese da ATM di un’altra altra banca in area Euro;

in area Euro; bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti in Italia e Paesi SEE;

verso tutti in Italia e Paesi SEE; una carta di debito con canone primo anno e successivi gratuiti (se richiesta in fase di apertura del conto);

(se richiesta in fase di apertura del conto); pagamenti contactless tramite da smartphone con Apple Pay e Google Pay ;

tramite da smartphone con e ; salvadanaio digitale ;

; possibilità di aggregare più conti.

Il tutto gratis per i primi 3 mesi mentre, a partire dal quarto, il costo è di soli 1,5 euro mensili.

Va poi ricordato che, a questa formula, va affiancata anche il conto Premium. Questo offre alcuni interessanti upgrade rispetto alla precedente sottoscrizione.

I prelievi gratuiti da ATM di un’altra banca mensili passano a 6, mentre sono disponibili ben 2 bonifici istantanei al mese. Un sistema di protezione dai rischi informatici e contenuti esclusivi per l’educazione finanziaria, completano un servizio ancora più efficiente rispetto al conto base.

E i costi? Nel caso di conto Premium Banca Sella, il canone mensile dei primi 3 mesi è di 1,5 euro mentre, dal quarto in poi, è di 5 euro mensili.

