Basta burocrazia e apri un conto VIABUY

Come diceva sempre Sandra Mondaini quando era a letto con Raimondo Vianello: “Che noia, che barba, che noia!”. È ciò che ripete in mente chi deve aprire un conto corrente bancario e si trova davanti alla solita, fastidiosissima burocrazia.

Purtroppo è il loro tipico svantaggio, unito anche alle tempistiche, che rendono spesso le operazioni di apertura conto poco fruibili.

Intanto, per aprirne uno, è necessario presentare una serie di documenti cartacei, che non fanno altro che allungare i tempi tecnici per l’attivazione.

Per fortuna, l’apertura di un conto corrente online non contempla tutto questo. Ma per quale fintech digitale optare in tal senso? VIABUY, non c’è dubbio!

Si tratta di un servizio che propone gli identici servizi delle banche tradizionali, ma con la differenza che i vantaggi sono migliori.

Per aprire un conto VIABUY senza inviare documenti cartacei basta cliccare qui. Dopo la doverosa verifica dell’identità, che è veloce e facile, il conto sarà attivo.

Inoltre si otterrà direttamente a casa l’annessa carta prepagata MasterCard. Va fatta naturalmente richiesta formale.

Niente burocrazia con VIABUY

Come abbiamo visto, quella fastidiosa burocrazia non è prevista per l’attivazione di un conto VIABUY. Basta soltanto essere residenti in Italia o in uno dei Paesi UE.

Non bisogna neanche dimostrare il proprio reddito e non ci sarà alcuna verifica di solvibilità. C’è da dire anche che l’iter burocratico non è soltanto assente al momento dell’apertura del conto, ma anche durante il suo utilizzo.

Il conto può essere ricaricato in modo semplice e veloce attraverso strumenti come bonifico SEPA, Sofort, Giropay, EPS e PaysafeCard.

Per quanto riguarda la carta prepagata legata al conto corrente VIABUY, appartiene al circuito di pagamento MasterCard e offre diversi vantaggi, oltre che livelli di sicurezza veramente notevoli.

A proposito di sicurezza: è prevista una garanzia di rimborso “Zero Liability”, la quale protegge la carta da possibili frodi online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.