BigCommerce con StagingPro per i merchant

Annunciata una nuova integrazione per BigCommerce, piattaforma di e-commerce open SaaS indirizzata ai marchi B2C e B2B. Si tratta di StagingPro, una suite completa dedicata allo staging e al deployment, che offre un ambiente collaborativo e vicino alla produzione, per testare e distribuire facilmente il codice sul negozio.

StagingPro: la novità di BigCommerce per i merchant enterprise

Come si legge nel comunicato giunto in redazione, StagingPro è stato creato appositamente per BigCommerce, con l’obiettivo dichiarato di semplificare il lavoro di merchant, agenzie e sviluppatori di terze parti. Facilita la realizzazione di uno o più negozi replica sandbox, senza la necessità di riprodurre e duplicare il lavoro su un negozio di produzione. Così, i team possono gestire in modo efficiente ogni aspetto del processo ed effettuare i test in tutta tranquillità. Questi i benefici introdotti.

Accelerazione dello sviluppo del negozio con un click;

invio del negozio in produzione in meno tempo;

creazione di un duplicato perfetto del proprio ambiente;

velocità di adattamento alle esigenze aziendali e di collaborazione.

Non mancano le possibilità di integrazione con team, strumenti e flussi di lavoro esistenti, ad esempio con Github, Atlassian Jira e Microsoft (con funzionalità di rollback).

Di seguito le parole di Irene Rossetto, Country Lead di BigCommerce in Italia, che sottolinea l’importanza di una soluzione simile per i merchant enterprise.

StagingPro offre ai team la velocità, la sicurezza e la collaborazione necessarie per gestire in modo rapido ed efficiente il ciclo di vita dello sviluppo senza rischi, replicando automaticamente i miglioramenti e le modifiche dall’ambiente di pre-produzione al negozio live, risparmiando tempo, riducendo i costi e migliorando l’efficienza. StagingPro dimostra l’evoluzione di BigCommerce a livello enterprise e il nostro impegno a fornire la piattaforma ecommerce open SaaS più affidabile per offrire a merchant, agenzie e partner tecnologici la flessibilità, la scalabilità e la libertà di innovare.

Ricordiamo che, nelle scorse settimane, BigCommerce ha scelto l’italiana Scalapay per l’integrazione di una soluzione dedicata al Buy Now, Pay Later.