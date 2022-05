Binance: vendi crypto direttamente con la tua carta

Binance è un Exchange di origine americana, diventato nel 2021 il più importante per volume di transazioni di criptovalute. Oltre a ciò, si lascia preferire per il numero di criptovalute disponibili, le commissioni contenute e le alternative di guadagno sulle criptovalute oltre la mera compravendita.

Binance si sta facendo strada anche come punto di riferimento per gli NFT, acronimo di Non Fungible Token. Asset digitali che stanno rivoluzionando il mondo dell’arte.

Proprio in questi giorni, il 23 maggio scorso, ha annunciato la possibilità di poter vendere tutte le criptovalute possedute in cambio di valute FIAT. Nonché di trasferire direttamente i fondi ricevuti sulla tua carta di credito/debito.

Scopriamo di più su questa novità e quali sono le valute supportate.

Binance, come usare carta per vendere criptovalute

Come riporta lo stesso Exchange sul proprio blog, sono 11 le valute legali supportate per questa funzione. Vale a dire:

AED AUD BGN CZK DKK EUR GBP HRK NZD PLN UAH

Per poter fare ciò, fa sapere sempre Binance nel suo annuncio, gli utenti devono completare la verifica dell’account per vendere criptovalute per fiat e trasferire direttamente i fondi sulle loro carte di credito/debito e aumentare i limiti di prelievo.

Questa opportunità è resa disponibile su Binance attraverso i servizi di partner di terze parti con cui l’Exchange di origine americana collabora costantemente. Inoltre, le transazioni sono locali e che non ci sono rimesse di denaro dall’estero.

Come fare

Ecco i passaggi da eseguire:

1. Accedi al tuo account Binance e fai clic su [Acquista criptovalute] – [Carta di debito/credito]

2. Fare clic su [Vendi].

Seleziona la valuta fiat e la criptovaluta che vuoi vendere. Immettere l’importo, quindi fare clic su [Continua].

3. Seleziona il tuo metodo di pagamento.

Fare clic su [Gestisci carte] per scegliere tra le carte esistenti o aggiungere una nuova carta. Puoi salvare solo fino a 5 carte e sono supportate solo le carte di credito/debito Visa.

4. Verifica i dettagli del pagamento e conferma l’ordine entro 10 secondi, fai clic su [Conferma] per procedere.

Dopo 10 secondi, il prezzo e la quantità di criptovalute che otterrai verranno ricalcolati. È possibile fare clic su [Aggiorna] per visualizzare l’ultimo prezzo di mercato.

5. Verifica lo stato del tuo ordine.

Una volta che l’ordine è stato elaborato con successo, puoi fare clic su [Visualizza cronologia] per verificare i dettagli. Se il tuo ordine non va a buon fine, l’importo in criptovaluta verrà accreditato sul tuo Portafoglio Spot in BUSD.

Scopri di più su Binance da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.