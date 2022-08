Binance, commissioni ZERO per il Merge di Ethereum

Un lungo percorso ha portato nei giorni scorsi al tanto atteso annuncio ufficiale:

Dopo anni di duro lavoro, l’aggiornamento Proof-of-Stake di Ethereum è finalmente arrivato! L’aggiornamento riuscito di tutte le testnet pubbliche è ora completo e The Merge è stato programmato per la mainnet di Ethereum.

In un momento grigio per le criptovalute, è dunque Ethereum ad alzare la testa e mettere sul piatto una novità evolutiva che secondo alcuni potrà candidare la criptovaluta ad un nuovo importante inseguimento del Bitcoin: The Merge rappresenta il passaggio alla rete proof-of-stake, evolvendo così la natura stessa della valuta per creare valore attorno ad un modo differente di condurre le transazioni. Binance, per assecondare e cavalcare questo momento, ha dunque voluto lanciare un’iniziativa esclusiva che attirerà inevitabilmente gli interessi degli investitori che guardano all’ETH come alla nuova grande speranza: in occasione del grande Merge, previsto per metà settembre, le commissioni di trading vengono azzerate.

L’iniziativa è già formalmente attiva per chi acquista ETH su Binance ed avrà termine il 26 settembre.

L’obiettivo ultimo, spiega Binance, è “abbassare le barriere all’ingresso per tutti, permettendo al maggior numero di utenti possibile di prendere parte a un momento destinato a cambiare la storia di Ethereum e, più in senso ampio, a segnare un’evoluzione importante all’interno dell’intero sistema cripto“.

Con questa azione, Binance si conferma ancora una volta una piattaforma inclusiva che punta in maniera significativa sull’accessibilità, nonché guidata da una filosofia che pone gli utenti al centro di tutto. A questo scopo, già nel mese di luglio Binance aveva annunciato l’azzeramento delle commissioni per il trading di Bitcoin.

Binance spiega inoltre di essere al lavoro per garantire una transizione fluida ai clienti che hanno in portafoglio asset ETH, garantendo così al mondo Ethereum massimo supporto e massime attenzioni: The Merge è una opportunità per tutti e Binance intende offrire alla propria clientela totali garanzie in questa delicata fase di upgrade. Azzerare le commissioni è il modo più chiaro e pragmatico per poter esprimere questo impegno, mettendo nelle mani degli utenti una parentesi di opportunità che, da oggi fino a fine settembre, metterà in diretta connessione gli investitori e la principale alternativa esistente al Bitcoin in area crypto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.