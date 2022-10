Binance conferma: l'inverno crittografico è il momento giusto per investire

L’inverno crittografico in corso sembra proseguire quasi indisturbato. Se non fosse per alcune spinte verso l’alto delle maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, sembrerebbe avere il pieno controllo della criptosfera. Ma Binance non sta vivendo questo momento nel modo così tragico come molti lo descrivono.

La società ha da sempre dimostrato che ogni momento economico ha la sua particolarità e richiede una certa intelligenza per prendere scelte giuste in grado di portare vantaggio in qualsiasi situazione. Certe decisioni evidenziano che pensare in questo modo è vincente.

Infatti, Binance sta confermando con l’esempio che l’inverno crittografico è il momento migliore per investire. Lo ha sottolineato il suo CEO, Changpeng CZ Zhao, che si è permesso anche di lanciare una piccola provocazione ai suoi utenti che lo seguono su Twitter:

Abbiamo sempre creduto che l’inverno fosse il momento migliore per investire.

(Non consulenza finanziaria per te. Decidi tu cosa vuoi fare.)

Probabilmente Binance non ha tutti i torti. Potrebbe essere un buon momento per acquistare ulteriori posizioni in criptovalute. Se vuoi far questo devi aprire un conto gratuito sulla sua piattaforma. L’ecosistema semplice, sicuro e ricco di funzionalità ha reso questo exchange uno tra i migliori e il primo al mondo per volume di transazioni.

Binance dà l’esempio e continua a investire

A cosa si stava riferendo CZ con il suo tweet? Ovviamente all’ultima novità in merito agli investimenti dell’azienda. Infatti, recentemente la società ha fatto sapere che Binance Labs sosterrà economicamente e formativamente 7 progetti legati al programma The Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program:

Binance Labs investirà in sette progetti selezionati da The Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program, coordinato da BNB Chain.

Non vediamo l’ora di vedere questi progetti svilupparsi ulteriormente e scalare sulla catena BNB!

Al momento Bitcoin è scambiato a un prezzo di 20.171 dollari. La sua capitalizzazione di mercato ora si è assestata sui 386,93 miliardi di dollari. Nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento dello 0,21%. Ethereum, invece, ha un prezzo di 1.360 dollari, con una capitalizzazione di 166,43 miliardi di dollari e un aumento pari a 1,01%.

L’exchange di Binance è un ottimo approdo se vuoi acquistare, vendere e detenere criptovalute. Inoltre, potrai diversificare i tuoi investimenti scegliendo anche NFT e Token Non Fungibili. Perciò, apri un conto sulla sua piattaforma e inizia a interagire con tutte le funzionalità all’avanguardia e sicure.

