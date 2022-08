Binance e utenti vittime della truffa dell'ologramma

Compariva un ologramma, in tutta la sua aura e la sua curiosità, per magnificare il potere delle criptovalute e la possibilità di ottenere lauti guadagni. Compariva un ologramma e nell’immagine era chiaro il volto di Patrick Hillmann (CCO Binance), che attraverso una serie di video enucleava le mirabolanti opportunità che una serie di prospetti avrebbero offerto ai nuovi criptoinvestitori. Compariva un ologramma, il quale in quanto ologramma non era reale ed era, anzi, pienamente un falso. Ed è così che alcuni utenti sono caduti in trappola, vittime come Binance di malintenzionati particolarmente attrezzati per l’organizzazione di deep fake.

Secondo quanto rivelato, gli scammer avrebbero utilizzato proprio lo strumento dell’ologramma per mascherare i difetti del deep fake, simulando così in modo spettacolare quella che sarebbe stata una presentazione finalizzata ad ottenere nuovi investimenti su nuovi progetti di Binance. Il gruppo, però, era totalmente estraneo all’iniziativa, così come lo stesso Hillmann: tutto è stato prodotto ad arte e divulgato attraverso una finta call su Zoom riprodotta attraverso una serie di video.

Scam e intelligenza artificiale si sono così fusi in un prodotto credibile e truffaldino, il cui scopo era quello di raccogliere investimenti in una serie di fondi non meglio precisati. Non c’è però modo di difendersi dai deep fake se non attraverso il senso critico dell’utente: la fonte a cui si ha accesso, la piattaforma utilizzata, i dettagli grafici e la verificabilità delle affermazioni sono elementi a cui non si può rinunciare. Binance, del resto, non è certo l’unica piattaforma colpita in questo modo: soltanto conoscenza e consapevolezza possono offrire agli investitori quegli strumenti necessari per accedere alle giuste competenze con le quali portare avanti equilibrate strategie di investimento.

