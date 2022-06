Binance Italia: LIVE con community manager e Vittorio Sgarbi

La sezione italiana della nota piattaforma Binance, ha organizzato una LIVE interamente dedicata al mondo degli NFT.

Durante l’evento, in cui verrà dato ampio spazio alle domande degli utenti, saranno presenti anche alcuni personaggi molto interessanti. In live infatti, sarà disponibile Lucia, community manager di Binance, oltre al celebre storico dell’arte e opinionista Vittorio Sgarbi.

L’evento, accessibile a tutti attraverso il canale Instagram di Binance Italia, si terrà il 14 giugno alle ore 16.00.

Per chi non conoscesse Binance, si tratta di una delle piattaforme dedicate alla compravendita di prodotti fintech tra i più conosciuti nonché apprezzati a livello globale. A testimonianza di ciò vi sono i più di 90 milioni d’iscritti attivi in tutto il mondo.

La live di Binance Italia con Vittorio Sgarbi come ospite speciale

Se da una parte stabilità e sicurezza sono alcuni dei punti forti di Binance tra i più conosciuti, questo servizio offre anche una considerevole flessibilità. Basti pensare che, tra criptovalute di tendenza e altcoin emergenti, sono più di 600 le valute gestite dalla piattaforma.

Si parla di:

Bitcoin

BNB

Ethereum

Solana

Cardano

Ripple

e tante altre criptovalute. Non manca poi, come è ovvio, ampio spazio per altri asset come i già citati NFT.

Qualunque tipo di mercato e prodotto trattato può avvalersi della qualità che contraddistingue i servizi di Binance. Parliamo di un team di supporto professionale attivo 24 ore su 24, così come di un sistema di crittografia di dati avanzata, in grado di rendere sicure le transazioni.

Il controllo di accessi personalizzati e il fondo di sicurezza per proteggere gli utenti, sono ulteriori garanzie offerte a chi opera attraverso tale piattaforma. Non va poi dimenticato il blog integrato, utile per mantenersi aggiornati sugli ultimi trend di mercato.

Infine, va considerato che iscriversi a Binance è facile e rapido: bastano pochi minuti per essere pronti ad effettuare qualunque tipo di investimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.