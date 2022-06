Binance US ha lanciato lo staking per risorse crittografiche

Aumenta la concorrenza per tutti quegli exchange che da tempo offrono ai loro clienti servizi di staking. Infatti, a loro ora si è aggiunto anche Binance US. Questo metodo permette di generare reddito passivo dai propri asset digitali partecipando alla sicurezza della blockchain o all’efficienza delle operazioni di rete.

Uno degli aspetti più interessanti è che si possono raggiungere guadagni fino al 18%, secondo quanto dichiarato in un Twitter da Binance US. L’annuncio è arrivato martedì 7 giugno 2022, ma ci è voluto un po’ prima che la sua potenzialità fosse compresa a pieno dagli utenti.

Bitpanda, così come Coinbase, ad esempio, propongono lo staking da diverso tempo. Nondimeno, lo stesso exchange Binance offre lo staking. Tutti gli utenti, anche italiani, possono sfruttare questa tecnica direttamente sulla sua piattaforma.

Basta aprire un conto gratuito e iniziare ad acquistare quelle opzioni che permettono all’utente di metterle in staking. In questo modo, si guadagna reddito passivo aumentando quindi le fonti di investimento, in totale sicurezza.

Nell’annuncio pubblicato su Twitter, Binance US ha specificato di aver lanciato sulla sua piattaforma lo staking. Sarà quindi possibile utilizzare questo metodo con ben 7 risorse crittografiche che vi elenchiamo di seguito:

L’aspetto interessante dello staking di criptovalute, offerto sull’exchange, si può riassumere in 3 punti principali, come riportato da Binance US:

Nell’annuncio postato su Twitter da Binance US si legge:

