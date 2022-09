Bitcoin: nel 2023 sarà in tutte le banche

Bitcoin nel 2023 potrebbe raggiungere le banche di tutto il mondo. Non si tratta di un delirio, ma della possibilità che la regina delle criptovalute entri a piè pari negli istituti di credito. Una novità che arriva dal recente annuncio di Abra, la famosa piattaforma DeFi.

In un comunicato stampa, pubblicato lunedì 12 settembre 2022, ha spiegato che presto arriverà Aba Bank. Si tratta di una rivoluzione nel mondo delle criptovalute. La società sta infatti costruendo un’istituzione statale statunitense che servirà ai suoi clienti per gestire in modo più ottimizzato le loro risorse digitali.

Sostanzialmente, l’obiettivo è quello di portare Bitcoin e gli altri asset digitali all’interno delle banche, gestiti come se fossero valuta fiat. Capiamo bene che, se Abra Bank servirà ai suoi clienti negli Stati Uniti e Abra International è per i suoi clienti fuori dagli Stati Uniti, questo progetto è di portata mondiale.

In altre parole, le criptovalute potrebbero raggiungere le banche di tutto il mondo. La loro gestione diventerebbe di normale amministrazione. I clienti potranno effettuare depositi e operazioni bancarie non più solo con valuta fiat, ma con asset digitali.

Bitcoin con Abra Bank e Abra International entrerà nelle banche di tutto il mondo

Un’altra rivoluzione sta per essere avviata nel mercato crittografico e non solo. Bitcoin nel 2023 potrebbe raggiungere le banche di tutto il mondo grazie ad Abra Bank e Abra International. Nel comunicato ufficiale di questa società si legge:

Abra Bank, quando verrà lanciata, sarà la prima banca regolamentata negli Stati Uniti che consentirà ai nostri clienti negli Stati Uniti di depositare e fare banca con risorse digitali e di accedere a fiat globali dentro e fuori le rampe. Quando verrà lanciata, Abra International consentirà lo stesso per i nostri clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Abra ritiene che il modo migliore per diventare il portafoglio Web3 predefinito e la banca crittografica per tutti sia abbracciare un quadro normativo globale che prevede trasparenza, supervisione, sicurezza e agenzia.

