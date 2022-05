Bitcoin si mantiene sopra i 30 mila dollari: migliorano le prestazioni

Pausa da un sell-off problematico che ha preoccupato molto gli investitori durante queste settimane? Forse sì, ma la volatilità delle criptovalute, causata dalla loro ancora preponderante correlazione con il mercato azionario fortemente tecnologico, potrebbe ancora farsi viva. Nondimeno, Bitcoin sta regalando buone speranze, almeno per il momento.

Infatti, la regina delle criptovalute attualmente sembra essersi stabilizzata appena sopra i 30.000 dollari. Questo dovrebbe rendere più interessante posizionare la soglia psicologica ai 35.000 dollari, in vista di una risalita a quote interessanti.

Al momento della scrittura, il prezzo di scambio di Bitcoin è di 30.243 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 575,98 miliardi di dollari. Inoltre, nelle ultime 24 ore, ha registrato un aumento del 3,58%. Un risultato, quest’ultimo, che ha reso la crypto più performante delle altcoin.

Puoi acquistare Bitcoin su Bitpanda. Il segreto è investire a lungo termine su questa criptovaluta e l’exchange in oggetto è proprio ottimo. Non solo permette di programmare un piano di accumulo automatizzato, ma offre anche tutto ciò che serve per detenere i propri asset in totale sicurezza.

Bitcoin sovraperforma le altcoin

Anche se all’apparenza le altcoin hanno mostrato molto prima di Bitcoin la loro forza al rialzo, quest’ultimo le ha sovraperformate. Ciò è riconoscibile se si alza lo sguardo oltre le ultime 24 ore, ampliando il raggio agli ultimi sei mesi.

Nell’ultimo giorno, SOL di Solana è aumentata del 2,73%, ma nell’ultimo mese è calata del 51,16%. Situazione simile se si esamina Litecoin che nelle ultime 24 ore ha registrato un +4,03%, ma negli ultimi 30 giorni ha segnato un -37,87%.

Al contrario, Bitcoin, che non è di certo aumentato, è calato molto meno registrando una discesa del 26,75% nell’ultimo mese. Questo dimostra quello che molti analisti hanno visto nella regina delle criptovalute, la sua forza reattiva.

La prima criptovaluta per capitalizzazione in generale diminuisce meno delle altcoin quando il mercato si muove al ribasso. Si evidenzia quindi un profilo di rischio decisamente inferiore rispetto ai token più piccoli. Si spiega perciò la posizione rialzista di molti esperti del settore nei confronti di Bitcoin, come il CEO di MicroStrategy.

Tutti possono acquistare Bitcoin aprendo un conto su un exchange fidato e funzionale. Tra i tanti disponibili ce n’è uno davvero interessante. Bitpanda offre soluzioni all’avanguardia per soddisfare qualsiasi esigenza dei trader crypto. Inoltre, dispone anche di una carta di pagamento crittografica cashback per utilizzare i propri token durante gli acquisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.