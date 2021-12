Bitcoin: da 600 a 45mila dollari in 5 anni, ecco perché piace a giovani

Ai giovani piace il Bitcoin, è un dato di fatto. Secondo un articolo del Financial Times, ciò è individuabile nel fatto che la Regina delle criptovalute, che ha dato il via al tutto, sia passata da 600 a 45mila dollari in 5 anni. Un aumento del 7.400%. Il che induce a far pensare agli adolescenti inesperti che la crescita continuerà anche in futuro.

In realtà ciò non è proprio vero, e lo dimostrano le tante battute d'arresto dei rallies del Bitcoin. Il primo, più significativo, si è tenuto nel corso del 2017, quando arrivò a sfiorare i 20mila dollari a metà dicembre dopo una cavalcata durata tutto l'anno. Ma da lì, ritracciò pesantemente e nel giro di un anno esatto arrivò a quotare 3mila dollari circa.

Certo, la crescita riprese nel 2019, attestandosi su una media di 8mila dollari, muovendosi in un range tra i 6mila e gli 11mila dollari americani fino ad agosto 2020. Quando il prezzo è tornato a salire e questa volta con più decisione fino ai 67mila dollari toccati ad aprile.

Ma qui abbiamo registrato un altro rimbalzo deciso, col Bitcoin che è arrivato pure sotto i 40mila dollari americani. Per poi risalire dall'autunno.

Dunque, c'è tanta volatilità in questo asset, che di fatto è molto pericoloso. Qui per esempio abbiamo cercato di spiegare meglio come funziona, per un investimento più attento e coscienzioso.

Ma torniamo alla love story tra Bitcoin e i giovani.

Perché a giovani piace Bitcoin

Questo interesse è vivo anche in Italia. Come spiega a Linkiesta Alessio Semoli, presidente di Prana Ventures (il primo Operational Venture Capital italiano, che supporta gli imprenditori del settore digitale):

I Millenial e in particolare la Generazione Z sono sempre più vicini al mondo delle cripto, un po’ per natura e un po’ perché molti giovani sono spinti ad investire nelle tecnologie più vicine al loro modo di vivere e vedere il mondo, sicuramente più affine alle criptovalute e alla blockchain rispetto alle opzioni di investimento più tradizionali

Anche il mondo del lavoro è sempre più propenso alle criptovalute: GameStop ha pubblicato un annuncio di lavoro alla ricerca di un ingegnere software senior per una possibile piattaforma NFT. Un qualcosa di simile ha fatto Reddit: il sito americano di aggregazione e discussione diventato famoso per gli hypes innescati ad inizio 2021 in favore di alcuni titoli sotto la strategia shortista (su tutti proprio GameStop e BlackBarry).

Infatti, anche Reddit cerca un ingegnere software senior per una piattaforma che presenta «beni digitali supportati da NFT».

E cosa dire di Amazon Web Services che cerca uno specialista di servizi finanziari.

Insomma, tante opportunità ma anche rischi. Come tutte le innovazioni.