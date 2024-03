Bitcoin a 80K? Possibile rialzo, sfruttalo con Kraken

La quotazione di Bitcoin in questi giorni sta regalando parecchie emozioni ai suoi investitori. In attesa del prossimo halving le previsioni dicono che probabilmente salirà ancora. Addirittura alcuni esperti prevedono che possa raggiungere gli 80K. Approfitta di questa opportunità con Kraken. Questo exchange offre un sistema dinamico e smart nel mondo degli investimenti con criptovalute. Apri adesso un conto gratuito.

Cosa stai aspettando? Anticipa questo evento per approfittare di eventuali rally di BTC. Poter diversificare i tuoi investimenti ti permette di essere pronto all’economia futura combattendo l’inflazione che fa perdere valore al tuo denaro in giacenza. Grazie a Kraken hai una piattaforma avanzata con un sistema eccellente in grado di soddisfare sia gli utenti più esperti che quelli alle prime armi.

Provalo iniziando a fare trading di criptovalute con soli 10 euro. Ce ne sono davvero tante disponibili all’acquisto. Ovviamente gli esperti stanno consigliando di preferire Bitcoin in vista del suo halving. Nondimeno hai a tua disposizione oltre 200 criptovalute da acquistare, vendere e detenere. Costruisci il tuo portafoglio in modo facile e veloce grazie a condizioni estremamente vantaggiose.

Bitcoin potrebbe arrivare a 80K: scegli Kraken

Le previsioni rialziste indicano che Bitcoin potrebbe raggiungere gli 80K di quotazione. Un ottimo traguardo per tutti quelli che hanno investito in questa criptovaluta. Entra anche tu in questo mondo. Scegli Kraken per formare il tuo portafoglio. Apri adesso un conto gratuito. Ci sono tre motivi per cui dovresti scegliere questo exchange:

è semplice grazie al suo ecosistema intuitivo con app mobile multi-device; è educativo grazie al centro didattico utile a scoprire tutto ciò che riguarda le criptovalute; è sicuro grazie a sistemi avanzati e un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

Approfitta del prossimo halving di Bitcoin. Scegli subito Kraken come piattaforma per entrare nel mondo delle criptovalute.