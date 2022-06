Bitcoin: avviato il mining a energia solare

In risposta a tutte le associazioni anti Proof of Work e Bitcoin, nel Colorado Occidentale un nuovo minatore ha avviato il mining a energia solare. Una notizia fortemente bullish per la regina delle criptovalute che sicuramente beneficerà di questa novità interessante.

Decisamente coraggiosa è stata la scelta di Aspen Creek Digital Corporation che, nonostante il mercato ribassista, non ha rallentato o fermato i suoi progetti. Il suo obiettivo, come riporta CoinDesk secondo una dichiarazione condivisa, è quello di iniziare con l’estrazione di bitcoin nel suo data center.

Il progetto però non si ferma lì. Infatti, Aspen Creek Digital Corporation ha fatto sapere che è sua intenzione rendere disponibile il mining a energia solare anche ad altre aziende. In pratica ospiterà altri minatori che vorranno approfittare di questa modalità economica ed ecosostenibile.

Come dicevamo, uno degli aspetti singolari di questa vicenda è che tutto sta accadendo quando altri minatori di Bitcoin fanno fatica a produrre guadagno con un mining redditizio. Ciò a causa del recente inverno crittografico. Attualmente BTC è scambiato a 20.680 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 394,62 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Bitcoin e il mining ecosostenibile

Una delle questioni più criticate a Bitcoin è il mining, attività che richiede un importante dispendio di energia elettrica. Nondimeno, sono diverse le farm che stanno cercando soluzioni alternative ed ecosostenibili. Tra queste è arrivata Aspen Creek Digital Corporation che ha avviato il mining a energia solare.

La struttura, sita nel Colorado Occidentale, dispone di pannelli fotovoltaici con una capacità di 10 megawatt (MW). Si inizierà con l’estrazione individuale per poi offrire i propri servizi anche ad altre aziende. Tra quelle in lista c’è Galaxy Digital, la società di servizi finanziari di criptovalute.

Il momento migliore per costruire – ha affermato Amanda Fabiano, Head of Mining di Galaxy Digital – è un mercato ribassista e le persone non dovrebbero aver paura delle condizioni del mercato, devono solo assicurarsi di farlo in modo appropriato ed efficace. Aspen Creek Digital Corporation ha preso il problema del mining e lo ha capovolto guardandolo da una prospettiva diversa, il che è davvero speciale.

