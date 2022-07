Bitcoin è cresciuto grazie a Binance: come guadagnare con l'exchange

Bitcoin sta seguendo un andamento altalenante nelle ultime 24 ore. Tuttavia, giorni fa è stato protagonista di una crescita costante che lo ha portato sopra i 21.500 dollari di quotazione. Uno dei principali motivi segnalati da molti analisti è la scelta di Binance di lanciare il programma zero commissioni di trading.

Questa notizia deve aver fatto bene a Bitcoin che per tre giorni di seguito ha guadagnato punti nel suo prezzo di vendita. Attualmente però è sceso di un misero 3,91%, portando la criptovaluta a essere scambiata per un valore di 20.392 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 389,68 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Vicina ai 22.000 dollari, la regina delle crypto aveva beneficiato potentemente della scelta di Binance nell’estendere la politica zero commissioni a livello globale. Una mossa interessante per il colosso degli exchange crittografici che sta registrando passi da gigante in questi ultimi mesi nonostante l’inverno dei mercati in corso.

Tutti possono guadagnare grazie a Binance. Aprire un conto su questa piattaforma è semplice, veloce e gratuito. Una volta registrato il tuo account, potrai accedere a un mondo di funzionalità davvero uniche e potrai anche beneficiare della politica zero commissioni da poco introdotta.

Bitcoin si mantiene sopra i 20 mila dollari

Il CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, ha subito notato l’aumento del volume delle transazioni sull’exchange e del prezzo di Bitcoin non appena è stata applicata la politica zero commissioni. Non è mancata anche, a detta sua, un’operazione wash che gli investitori ad acquistare e vendere un’attività allo scopo di gonfiare artificialmente il prezzo. Ecco cosa ha twittato CZ:

Penso che ciò sia dovuto a zero commissioni e alle persone che cercano di ottenere livelli VIP. Escluderemo il trading BTC dai calcoli VIP. Rimuovere tutti gli incentivi per il wash trade. Annuncio con dettagli in arrivo.

Attualmente puoi acquistare Bitcoin a 20.392 dollari direttamente da Binance. Quest’ottimo exchange fornisce i più alti livelli di trading al mondo e ora anche senza commissioni secondo i termini e le condizioni indicate dalla società. Potrai investire in criptovalute, NFT e Fan Token.

