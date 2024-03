Sei interessato a Bitcoin e alle criptovalute? Scegli eToro

Quando mancano ormai tre settimane o poco più al tanto atteso appuntamento con l’halving di Bitcoin, la sua corsa sembra inarrestabile. Il valore si sta mantenendo ben al di sopra dei livelli raggiunti nell’ultimo biennio. In questo momento, il suo prezzo si trova intorno alla soglia dei 70.000 dollari, secondo qualcuno con la prospettiva di far presto segnare un altro rialzo, arrivando così a toccare un nuovo record storico. In molti stanno guardando con interesse questa dinamica con l’obiettivo di ottimizzare i loro investimenti: se anche tu sei tra questi, scegli una piattaforma come eToro, affidabile e con alle spalle una lunga esperienza nel settore.

Bitcoin continua a correre nell’attesa dell’halving

Il trend positivo sta spingendo verso l’alto anche gli altri asset digitali più importanti, come nel caso di Ethereum, Solana, Shiba e XRP. L’immagine allegata di seguito mostra l’andamento delle più importanti criptovalute registrato nel corso delle ultime 24 ore. Per conoscere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale rimandiamo alla pagina dedicata.

L’appuntamento con l’halving rappresenta una tappa di fondamentale importanza per l’evoluzione di Bitcoin ed è previsto per la seconda metà di aprile, indicativamente intorno a sabato 20. Si tratta di un evento previsto fin dall’inizio, nel whitepaper che ha definito la natura stessa della moneta virtuale. Tornerà utile per garantirne stabilità in futuro, mantenendo sotto controllo il tasso di inflazione e l’offerta, scongiurando così il rischio che possa andare incontro a una svalutazione.

