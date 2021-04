Bitcoin crollo a 20.000$ poi picco a 400.000$ - Punto-Informatico.it

Il valore di Bitcoin è destinato a crollare e a tornare a quota 20mila dollari. Almeno questa è la previsione al ribasso formulata da Scott Minerd, Global Chief Investment Officer (CIO) di Guggenheim, società globale di servizi di consulenza e investimenti finanziari che si occupa di investimenti bancari, gestione patrimoniale, servizi sui mercati dei capitali e servizi assicurativi.

Il manager è certo che assisteremo presto a una “correzione” del valore di Bitcoin. Minerd già ad inizio anno, a gennaio 2021 aveva fatto una previsione del tutto simile sulla criptovaluta per antomasia. Eppure da allora il prezzo di Bitcoin è raddoppiato, raggiungendo quota 65mila dollari. Ora però assistiamo ad un momento di calo: attualmente Bitcoin si aggira attorno ai 56.000$, dopo aver toccato i 52.000$ a seguito di un recente pullback.

Per alcuni questo trend è fisiologico e anzi rappresenta un’occasione quasi unica per investire in Bitcoin, per altri è solo l’ennesimo segnale che la bolla Bitcoin sta per esplodere.

Bitcoin (BTC) crollerà a 20.000$

In un’intervista su CNBC Minerd ha lanciato di nuovo il monito: Bitcoin (BTC) crollerà a 20.000$, la criptovaluta potrebbe perdere metà del suo valore in un pullback.

Considerando l’enorme movimento di Bitcoin nel breve termine, le cose sono molto spumeggianti e credo che assisteremo a una grande correzione in Bitcoin.

Ha spiegato Minerd.

Bitcoin: è il momento di investire?

Ascoltando la previsione pessimistica del CIO del colosso degli investimenti Guggenheim si sarebbe portati a credere che investire in Bitcoin non sia una buona scelta. Eppure lo stesso Minerd afferma che il ritorno di BTC/USD a 20.000$ non sarebbe un evento preoccupante: fa parte degli alti e bassi di un normale ciclo di mercato. Per questo il manager chiarisce che la sua previsione più lungo termine di BTC a 400.000$ resta tuttora valida.

Credo che potremmo arrivare tra 20.000$ e 30.000$ per Bitcoin, un calo del -50%, ma la cosa interessante di Bitcoin è che abbiamo già visto questo genere di correzioni.

Insomma, azzardando una previsione sul prezzo di BTC, Minerd si aspetta uno scenario ribassista solo nel breve termine, per poi tornare a nuovi picchi record che potrebbero fare la fortuna di chi decidesse di rischiare e investire ora in Bitcoin.