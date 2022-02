Bitcoin in regalo durante il Super Bowl: cosa aspettarsi

Il Super Bowl è probabilmente uno degli eventi sportivi mondiali più seguiti, non solo per quanto riguarda lo scontro tra le due finaliste della lega NFL di football americano, ma anche e soprattutto per gli annunci e gli spot che saranno protagonisti dello stesso evento. Tra le aziende che occuperanno qualche secondo di spazio pubblicitario, ci saranno Crypto.com, Binance, il quale offre di aprire oggi stesso un account completamente gratuito, e FTX, che ha invece pensato di presentarsi con un’idea davvero interessante, ovvero regalando Bitcoin agli spettatori più rapidi e attenti. Vediamo subito di cosa si tratta.

Come FTX regalerà Bitcoin durante il super bowl

Sappiamo cosa accadrà, ma non quando accadrà, visto che proprio l’orario dello spot di FTX sarà parte integrante della compagnia pubblicitaria. Pare infatti che, il quantitativo di Bitcoin offerto in regalo equivarrà all’orario di proiezione dello spot. Perciò, se ad esempio dovesse essere riprodotto alle 9:35, allora i Bitcoin in regalo saranno esattamente 9,35. Ovviamente si farà riferimento all’orario ET della zona.

Ma in che modo sarà possibile vincere? E come verranno annunciati i vincitori? Partiamo col dire che i fortunati saranno soltanto 4 e tutti dovranno essere maggiorenni e residenti negli Stati Uniti. Per partecipare, tutti gli utenti non dovranno far altro che seguire il profilo Twitter ufficiale di FTX e condividere (o meglio retwittare) il tweet “pinnato” sullo stesso profilo dell’azienda.

I vincitori, che verranno appunto annunciati durante l’evento e in particolare durante lo spot di FTX, dovranno poi soltanto aprire un account in modo da poter ricevere l’importo nella maniera già semplice e rapida possibile. Sarà quindi una notte davvero interessante per pochissimi fortunati. Sono tantissimi infatti gli utenti che parteciperanno al “concorso” e che vivranno il Super Bowl con un’entusiasmo sicuramente maggiore.

A questo punto, Crypto.com e Binance, che ricordiamo saranno anch’esse protagoniste dell’evento con spot pubblicitari, dovranno sicuramente cercare di inventarsi qualcosa per provare quantomeno a catturare l’attenzione, anche se, competere con la trovata di FTX non sarà assolutamente semplice. Per tutti gli europei all’ascolto invece, che non potranno partecipare, ricordiamo che il conto Binance sarà sempre e comunque aperto a tutti e pronto per aiutare gli utenti ad entrare nel mondo del trading di Bitcoin e criptovalute.

