Bitcoin: miliardario messicano invita a comprarli

In vista della fine dell'anno in corso, i capi di Stato lanciano sempre un messaggio alla propria Nazione. Ma anche il terzo uomo più ricco del Mondo ha deciso di farlo, invitando le persone a comprare Bitcoin e a lasciar perdere le valute tradizionali. Chiamate in gergo valute FIAT.

Si tratta di Ricardo Salinas Pliego e questa è la traduzione del suo tweet rivolte agli oltre 950.000 followers che vanta:

State alla larga dal denaro fiat. Che sia il dollaro, l'euro, lo yen… sono tutti la stessa cosa. Sono soldi falsi fatti di bugie di carta. Le banche centrali ne stanno producendo più che mai

Chi è miliardario messicano che invita a comprare Bitcoin

Non è un caso che Ricardo Salinas Pliego promuova gli investimenti in BTC, dato che sostiene la criptovaluta sin dal 2013.

Nella sua biografia di Twitter, si autodefinisce “Uomo d'affari messicano e detentore di Bitcoin.”

Ma c'è dell'altro. Un progetto molto più grande: Salinas punta a rendere la seconda banca retail più grande del Messico, Banco Azteca, la prima società prestatrice di denaro a fare affari in BTC.

Ma i suoi cryptosogni sono ostacolati dalla Banca Centrale del Messico, che ha infatti dichiarato che le criptovalute come Bitcoin non sono considerabili valute a corso legale, e pertanto il loro uso nel sistema finanziario è vietato.

Anzi, lo scorso settembre Alejandro Díaz de León, attuale governatore della Banca del Messico, ha già fatto sapere che il BTC non sarà mai una valuta a corso legale in quanto eccessivamente volatile.

Certo, i governatori passano e il Bitcoin sembra restare. E sarà difficile per il Messico, paese che non sguazza di certo nell'oro (a parte i Narcos) a fermare questo ineludibile cambiamento.

Salinas non si scoraggia

Proprio ad inizio 2021, nel corso di una intervista a Cointelegraph, Ricardo Salinas Pliego ha condiviso la sua convinzione che Bitcoin sia un asset non-confiscabile.

Sempre nel corso di quella intervista, ha pure ammesso di aver acquistato per la prima volta BTC a 500$ nel 2013, tramite Grayscale. Definendolo uno dei suoi migliori investimenti di sempre.

Come dargli torto? Da allora il prezzo è continuato a salire, pur viaggiando sotto i mille dollari fino al 2017. Quando una impennata lo ha portato a sfiorare i 20mila dollari. Ed oggi viaggia oltre i 60mila quasi stabilmente.

Il terzo uomo più ricco del Messico ha anche più volte twittato a favore delle rimesse in Bitcoin, che potrebbero potenzialmente diventare un mercato da 40 miliardi di dollari per i messicani che inviano pagamenti transfrontalieri negli Stati Uniti. Con buona pace della Banca centrale messicana…

