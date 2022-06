Bitcoin arriva a Panama con una grande banca del Paese

Bitcoin sta diventando il protagonista a Panama, luogo particolarmente ambito dal mondo delle criptovalute. In questo caso è una delle maggiori banche del Paese ad aver annunciato la sua disponibilità ad aprire le sue porte a bitcoiner e investitori crypto.

Stiamo parlando di Towerbank. Quanto dichiarato è la conferma a un commento pubblicato a fine maggio su Twitter dal direttore esecutivo di Blockchain Summit Latam. In quell’occasione Cristobal Pereira, aveva rivelato quanto segue:

Qui a Panama in meeting con Towerbank la quale annuncia che è crypto-friendly, per cui tutti possono venire ad aprire conti e depositare prelievi dagli scambi senza paura… la prima banca in Latam che lo annuncia pubblicamente! Vale la pena condividere!

Acá en Panamá 🇵🇦 en #meetup con @Towerbank y anuncian que son #crypto friendly, y pueden venir a abrir cuentas y depositar retiros desde exchanges sin miedo… primer banco en Latam que públicamente anuncia esto! Digno de compartir! pic.twitter.com/mVEKFfI8Uf — Cristobal Pereira (@cristpereirag) May 26, 2022

Bitcoin e Towerbank: la prudenza non è mai troppa

Nonostante tutto questo entusiasmo per Bitcoin e i bitcoiner, comunque l’approccio di Towerbank è particolarmente prudente. Infatti, accetterà chiunque voglia aprire un conto corrente collegato alle operazioni crittografiche, ma sarà necessario fornire delle informazioni chiave per farlo:

Nome, carta d’identità o passaporto, numero di telefono, indirizzo e-mail, attività in cui sono impegnati, luogo di lavoro, reddito mensile e luogo di residenza.

Inoltre, per archiviare i propri Bitcoin, gli utenti dovranno fornire i dati dell’indirizzo e comunicare se è solo uno o se si possiedono più indirizzi. In aggiunta, sarà necessario anche comunicare qualsiasi modifica relativa all’indirizzo o agli indirizzi BTC in questione.

Questo perché Panama è ancora in una posizione sfavorevole secondo l’organismo di vigilanza mondiale sul riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Il Paese risulta ancora in lista tra le giurisdizioni con carenze strategiche.

Il tetto massimo delle transazioni è di 5.000 dollari al mese se correlate alle criptovalute in possesso e archiviate. Attualmente non sono comprese opzioni differenti e né tanto meno servizi di scambio per Bitcoin e criptovalute.

Nondimeno, l’obiettivo di Towerbank è comunque quello di arrivare ad offrire qualcosa del genere. Infatti, questo è proprio quello che ha dichiarato Gabriel Campa, vicepresidente dei prodotti finanziari di Towerbank. Recentemente ha infatti auspicato che la banca possa “avere presto qualcosa da offrire ai clienti“.

