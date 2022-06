Bitcoin rimane nella posizione di paura estrema

Dopo un buon rialzo da un preoccupante sell off, Bitcoin attualmente viene scambiato sopra i 30.000 dollari. Per la precisione la sua quotazione oggi è di 31.581 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 601,70 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Nonostante Bitcoin sia riuscito a superare la soglia critica, attualmente si trova ancora nella posizione di paura estrema. Fino a qualche ora fa, i dati dell’indice Crypto Fear & Greed segnavano 20 punti. Ora, invece, è sceso di 3, contando 17 punti fino al prossimo aggiornamento:

Il comportamento del mercato delle criptovalute – scrive Crypto Fear & Greed Index – è molto emotivo. Le persone tendono a diventare avide quando il mercato è in aumento, il che si traduce in FOMO (paura di perdersi). Inoltre, le persone spesso vendono le loro monete reagendo irrazionalmente alla vista dei numeri rossi. Con il nostro indice di paura e avidità, cerchiamo di salvarti dalle tue reazioni emotive eccessive.

Perciò, secondo questi esperti, la paura estrema può essere un segnale che gli investitori sono molto, forse troppo, preoccupati. Quindi, questo momento potrebbe rivelarsi un ottima opportunità di acquisto e l’occasione per seguire le 5 cose da non fare quando si teme il mercato di Bitcoin e, più in generale, delle criptovalute.

Bitcoin e la paura estrema: ora potrebbe essere il momento di acquistare

La parola “paura” spesso viene associata a qualcosa da allontanare o a cui stare attenti. Nel mondo di Bitcoin, invece, potrebbe trasformarsi in un’opportunità. Infatti, attualmente l’indice di paura estrema, come già detto, è ancora molto alto.

Proprio per questo, invece di abbandonare le proprie posizioni, sarebbe consigliabile, secondo gli esperti di Crypto Fear & Greed, aumentarle. Tradotto vuol dire acquistare Bitcoin ora che si trova ancora nella posizione di paura estrema.

