Bitcoin presto protagonista di un rally: dove puoi acquistarlo

Bitcoin è da qualche mese il protagonista di ripetuti sali e scendi. Chi sta detenendo la regina delle criptovalute da un po’ di tempo ha come la sensazione di trovarsi sulle montagne russe, anche se in questi ultimi giorni il percorso sembra essersi calmato. Infatti, pare proprio che la sua quotazione abbia trovato un certo equilibrio.

Attualmente l’asset digitale è scambiato a un prezzo di 21.813 dollari, con una capitalizzazione di mercato – al momento della scrittura – pari a 417,09 miliardi di dollari. Nelle ultime 24, rispetto a quanto riportato ieri su Bitcoin, l’andamento ha registrato una lieve flessione in negativo di circa il 2,55%.

Bene, invece, Ethereum che rispetto a BTC segna ancora trend rialzista che nelle ultime 24 ore è stato del 2,58%. Attualmente la seconda criptovaluta al mondo è scambiata a un prezzo di 1.521 dollari, con una capitalizzazione di mercato – al momento della scrittura – pari a 183,96 miliardi di dollari.

Bitcoin salirà verso l’alto: ecco cosa si prevede per la sua quotazione

Willy Woo, esperto in criptovalute e asset digitali, crede fortemente che Bitcoin, molto presto, sarà protagonista di un rally. In altre parole, la sua quotazione potrebbe salire verso l’alto molto rapidamente. Ha rivelato questa sua previsione in merito al prezzo di BTC tramite un tweet postato lunedì 18 luglio 2022:

Prezzo BTC fino al prezzo realizzato, ovvero la base del costo medio per tutti gli investitori. Funge da livello di resistenza, ma sfondarlo storicamente è stato un ottimo segno.

A supporto della sua teoria Willy Woo ha pubblicato anche un grafico che indica il prezzo realizzato di Bitcoin dal 2015 fino ai nostri giorni. Quindi, secondo l’esperto on-chain, sfondare il prezzo realizzato, ovvero il prezzo medio che il mercato ha dovuto spendere per ottenere il proprio BTC, ha sempre portato a un forte rialzo del suo prezzo.

