Bitcoin chiude la settimana in positivo: +6%

Di certo, non è ancora stato messo un piede fuori dalla rigida stagione del Crypto Winter, ma qualche flebile segno di vita c’è e si manifesta in modo piuttosto chiaro, alimentando alcuni timidi entusiasmi rialzisti. Nelle ultime 24 ore, il valore a cui è scambiato Bitcoin ha fatto registrare un +6% circa, riportandosi ai livelli dello scorso fine settimana, dopo alcuni giorni segnati da una flessione più o meno continua. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il prezzo di attesta intorno alla soglia dei 20.836 dollari (fonte CoinDesk). Mercoledì era sceso sotto i 18.900 dollari.

BTC (rappresentato nell’immagine qui sotto) non è la sola criptovaluta a essere stata interessata da un trend positivo nel corso dell’ultima giornata. C’è anche ETH, che in questo pomeriggio continua a correre, arrivando a sfiorare un +14%. Molto bene anche SOL con un +13%.

Il consiglio per chi desidera investire sull’asset è, come sempre, quello di approcciarlo in ogni caso con prudenza. Il rischio volatilità è come sempre dietro l’angolo. Lo testimonia l’andamento piuttosto altalenante fatto registrare da un mese a questa parte, ben rappresentato dal grafico visibile di seguito.

In un intervento su Twitter di ieri, l’analista Cauê Oliveira di BlockTrends ha affermato che gli ultimi scossoni non hanno comunque destato le balene dal loro sonno profondo. Rimangono in letargo, almeno per ora, attendendo il momento giusto per risvegliarsi e far sentire l’impatto della loro azione sull’intero ecosistema.

Whales remain in hibernation, waiting for the right moment to wake up 🐋

Institutional movements, or commonly called "whale activity" can be tracked based on the transaction volume moved over a short period of time, both denominated in BTC and USD.

👇🧵#Bitcoin pic.twitter.com/bQXeQh7u8h

— Cauê Oliveira 💊⚡ (@caueconomy) July 14, 2022