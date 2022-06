Bitcoin: il suo prezzo per Bank of America ora è vantaggioso

Bank of America è uno degli istituti di credito che più apprezza il mondo delle criptovalute. Da sempre curiosa di Bitcoin, non sembra essere per niente preoccupata dell’attuale inverno crittografico che la regina delle crypto sta affrontando.

Tra l’altro, secondo un recente sondaggio interno, pare proprio che il 90% dei suoi clienti sia pronto ad acquistare criptovalute da qui al prossimo semestre. Il suo ottimismo trasmette l’idea, confermata dai suoi rapporti, che il prezzo attuale di Bitcoin è visto dalla banca come vantaggioso.

È chiaro quindi che gli investitori di Bank of America non sono preoccupati o spaventati di questa situazione particolare del mercato delle criptovalute. Anzi, sembra proprio che un mercato simile sia visto come opportunità per incrementare gli investimenti e acquistare a prezzi vantaggiosi Bitcoin e altri token.

Bitcoin: Bank of America è ottimista sul futuro crittografico

Bank of America ha fatto sapere che l’attuale inverno crittografico non ha congelato l’interesse dei suoi clienti nei confronti di Bitcoin e delle criptovalute più in generale. In una nota, pubblicata recentemente, l’istituto di credito ha spiegato:

Il coinvolgimento dei clienti continua a crescere e l’attenzione rimane sul rapido sviluppo e sulla natura dirompente della tecnologia blockchain, nonostante il calo dei prezzi dei token e i titoli che suggeriscono che la fine dell’ecosistema è arrivata.

Perciò l’attenzione verso Web3 e asset digitali da parte di Bank of America continua e non teme si arresterà in futuro nemmeno quella dei suoi clienti per queste tecnologie. Infatti, la banca ha dichiarato con particolare entusiasmo:

La tecnologia blockchain e l’ecosistema delle risorse digitali sono qui per restare. L’interesse dei nostri clienti per le criptovalute continua a crescere e l’attenzione rimane sul rapido sviluppo e sulla natura rivoluzionaria della tecnologia blockchain, nonostante il calo dei prezzi e i titoli dei media suggeriscano che la fine dell’ecosistema è arrivata.

