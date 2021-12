Bitcoin ha regolato pagamenti per 45 mila miliardi di dollari

Continuano ad arrivarci dati significativi su Bitcoin proprio in questi giorni. Ultimo quello derivante dal report di Ark Invest, una società di gestione degli investimenti americana con sede a St. Petersburg, in Florida, che gestisce diversi fondi negoziati in borsa a gestione attiva. Cosa avrebbe rivelato questo studio? Un dato importante in merito alla regina della cripto. In pratica, Bitcoin finora, e quindi per tutto il 2021, ha regolato pagamenti per 45.000 miliardi di dollari.

Bitcoin ha regolato 45 mila miliardi di dollari generando un nuovo record

Stando a quanto segnalato dal report di Ark Invest, se Bitcoin nel solo 2021 ha regolato una cifra di pagamenti pari a 45.000 miliardi di dollari, vuol dire che ha raggiunto un nuovo record. Infatti, tenendo conto che la regina delle crypto da quando è nata ha generato pagamenti pari a 60.670 miliardi di dollari, quest'anno ha segnato quasi il 70% del volume totale dei trasferimenti.

Un ottimo passo si potrebbe dire! E a regalarci questa notizia è stato proprio uno degli analisti di Ark Invest che, qualche giorno fa, ha postato su Twitter il grafico del dato appena citato. In questo caso abbiamo scoperto che i volumi regolamentati quest'anno da Bitcoin rappresentano il quadruplo dei volumi di Visa Inc. Ecco come ha presentato il report Yassine Elmandjra, analista crypto presso Ark Invest:

“Bitcoin è in procinto di stabilizzare il doppio del valore quest'anno rispetto a tutti gli anni precedenti messi insieme. I volumi di regolamento annuale di Bitcoin sono ora ~4 volte quelli di Visa e ~6% di Fedwire“.

Bitcoin is on pace to settle twice as much value this year as all of its previous years combined. Bitcoin annual settlement volumes are now ~4 times that of Visa’s and ~6% of the Fedwire. pic.twitter.com/K7Nhi2zRsJ — Yassine Elmandjra (@yassineARK) November 28, 2021

Insomma, un record non indifferente che indica quanti passi da gigante stia facendo Bitcoin, così come quanto sia diffusa questa criptovaluta. Tanto da generare un valore doppio in merito ai pagamenti regolamentati in tutti gli anni precedenti. Quindi si può dire che un altro traguardo è stato raggiunto dalla regina delle crypto.

Infine, ricordiamo che proprio ieri abbiamo parlato di come Bitcoin oggi sia la rete di pagamento più efficiente al mondo, con una media di commissioni pari a 1 dollaro ogni 95.142 dollari trasferiti.