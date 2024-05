Bitcoin in ripresa, torna a crescere a due settimane dall'halving

È stato un post-halving piuttosto anomalo per Bitcoin, se confrontato con quanto avvenuto con le scorse edizioni del dimezzamento. Non è stata registrata alcuna variazione significativa sul valore dell’asset, fatta eccezione per lo scossone di assestamento dei giorni scorsi. La fase di ripresa sembra comunque aver già preso il via, scongiurando il rischio di un ennesimo ribasso. Tornato l’ottimismo: se anche tu vuoi puntare sulla moneta virtuale, lo puoi fare con un partner affidabile come eToro.

La primavera di Bitcoin è iniziata: movimenti post-halving

Tra gli addetti ai lavori si respira un certo entusiasmo per quanto riguarda le evoluzioni future. Ne è dimostrazione, ad esempio, il rinnovato interesse manifestato da parte di Block, che attraverso il numero uno Jack Dorsey (fondatore ed ex CEO di Twitter) ha annunciato l’intenzione di comprare altri BTC, mediante un piano di acquisto su base mensile che proseguirà per tutto il 2024. L’immagine qui sotto, prelevata dalla piattaforma del broker, mostra la variazione del prezzo della criptovaluta relativa alle ultime 24 ore.

Alcuni analisti (quelli di JPMorgan in primis) sostengono che lo scivolone di Bitcoin registrato nei giorni scorsi sia da attribuire soprattutto alle mosse dei piccoli investitori, che per timore di alcuni segnali inerenti alla situazione politica ed economica globale, avrebbero deciso di liberarsi di quanto posseduto, mettendosi così al riparo dal rischio di un ulteriore ribasso. Chi segue l’ambito da tempo, sa bene come le previsioni siano da prendere con le pinze e che ogni decisione dev’essere valutata attentamente.

