Bitcoin: scambi giornalieri del 60% superiore al giro d'affari di Apple

Il mondo intero sta gradualmente considerando sempre di più le criptovalute come un settore concreto della finanza.

A testimoniare ciò, non vi sono solo i tanti stati che stanno prendendo in considerazione Bitcoin e altcoin varie, ma anche i numeri di un mercato in costante crescita. Basta dare uno sguardo ai volumi di scambi che, un po’ per tutte le principali criptovalute, appaiono in ascesa.

A quanto pare infatti, Bitcoin ha superato per giro d’affari Apple in ottica scambi giornalieri. Le azioni del colosso di Cupertino infatti, sono inferiori di quasi il 60% rispetto alle compravendite giornaliere della “regina delle criptovalute”. Numeri da capogiro, tenendo anche conto che il confronto non è con un’azienda di poco conto.

Sotto il punto di vista concreto, investire in valute digitali può dunque essere un’attività alquanto redditizia, a patto di sapere a quale exchange affidarsi.

Bitcoin che supera Apple per giro d’affari dimostra come l’ascesa delle criptovalute sia solo agli inizi

In un contesto del genere, Coinbase rappresenta una delle principali certezze del settore. Stiamo infatti parlando di una società quotata al NASDAQ, in grado di fornire ampie garanzie di stabilità agli investitori.

Tra i punti forti della piattaforma vi è sicuramente la flessibilità, vista la possibilità di operare con varie criptovalute e non solo con Bitcoin. Per esempio, Coinbase è ideale per operare con Ethereum, così come con Cardano, Solana e tante altre altcoin più o meno famose.

Apprezzabile è anche la possibilità di gestire in maniera approfondita il wallet, potendo variare asset e investimenti con estrema facilità. In tal senso, la piattaforma è gestibile anche da smartphone, attraverso l’app per Android e quella per iOS.

Va poi considerato che grazie a soluzioni come i codici crittografati AES-256, Coinbase è a tutti gli effetti uno dei servizi più sicuri dell’intero settore.

L’ iscrizione semplice e rapida infine, permette a chiunque di essere pronto ad operare sul mercato in appena pochi minuti.