Bitcoin scontato su Amazon per il Prime Day

Formalmente è tutto vero: rispetto ad un mese fa il Bitcoin è oggi scontato di circa il 20%. Non è però prettamente uno sconto, così come non lo è il -70% rispetto a 8 mesi fa: è qualcosa di diverso, di meno gradevole per chi ha investito nel momento sbagliato, e qualcosa che ha più a che fare con investimenti e speculazioni. Eppure c’è un Bitcoin che si può comprare in sconto proprio durante il Prime Day. Eccolo:

Non vale esattamente quanto un Bitcoin, ma costa anche molto meno e può avere comunque un alto valore affettivo se utilizzato nella giusta occasione. In concomitanza con il Prime Day puoi acquistarlo per soli 4,7 euro (-8%) e potrai regalarlo agli amici per uno scherzo, per un incoraggiamento, per un premio o comunque per scatenare un sorriso in chi andrà a riceverlo.

Si tratta di una moneta metallica placcata in oro: 3mm di spessore, 40mm di diametro, custodia in plastica compresa. Così come le monete stanno per diventare digitali, le criptovalute hanno quantomeno un simulacro (senza valore) nel mondo reale. In occasione del Prime Day, nel giorno dell’ennesimo segno negativo per il valore del Bitcoin, questo è almeno un modo simpatico per poterne avere uno senza dover giocoforza aprire un wallet su Binance o Coinbase.

Tutti possono permettersi un Bitcoin durante il Prime Day. Bastano meno di 5 euro, euro veri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.