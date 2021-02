Ennesimo nuovo record per il valore di Bitcoin, dopo quello fatto registrare solo pochi giorni fa: la criptovaluta è arrivata a sfiorare il tetto dei 50.000 dollari, fermandosi poco prima a quota 49.716,44 dollari (fonte CoinDesk).

1 BTC scambiato a 49.716,44 dollari: mai così in alto

È accaduto ieri, mentre stanotte l’ennesimo tonfo come spesso accade dopo una crescita repentina e importante, tanto da arrivare a poco più di 46.300 dollari. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo BTC è scambiato a 47.563,58 dollari. Di seguito il grafico che fotografa l’andamento nelle ultime 24 ore.

Ampliamo il periodo esaminato per comprendere quanto sia stata significativa la crescita di Bitcoin nel corso dell’ultima settimana. A spingerla anche l’investimento da 1,5 miliardi di dollari annunciato da Tesla che a molti ha fatto storcere il naso per via di questioni legate alla sostenibilità.

Allontanandosi ancor di più e considerando l’intero ultimo mese emerge ancora in modo ancora più chiaro quanto la crypto sia stata oggetto di un forte incremento del valore.

C’è chi sostiene sia solo l’inizio, le prime avvisaglie di una esplosione imminente: tra chi ha formulato previsioni di questo tipo JPMorgan anticipando un’impennata fino a 146.000 dollari e il CIO di Guggenheim Partners che ha parlato addirittura di 600.000 dollari.

Come sempre in questi casi ricordiamo che l’acquisto di Bitcoin o di altre criptovalute costituisce un investimento ad alto rischio di volatilità in quanto ci si potrebbe trovare nel giro di poche ore a veder svalutato il pacchetto comprato. Prima di rompere il salvadanaio e convertire tutti i propri risparmi attraverso uno dei tanti exchange disponibili mossi dal desiderio di un ritorno immediato è dunque meglio pensarci bene.