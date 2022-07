Bitcoin sopra i 20 mila: perché per gli analisti è il momento di acquistare

La volatilità può spaventare i trader, ma può anche essere una buona opportunità. Infatti, secondo diversi analisti, questo sarebbe un buon momento per acquistare Bitcoin. La regina delle criptovalute attualmente si trova di poco sopra i 20.000 dollari, riaffermandosi in un range tra i 19.000 e i 21.000 dollari.

Si tratta, effettivamente, di un rallentamento nella crescita della quotazione di molti asset digitali che sta preoccupando i mercati azionari. Nondimeno, il prezzo di acquisto di Bitcoin attualmente è particolarmente favorevole in vista di una possibile reazione in ascesa della sua quotazione.

Al momento della scrittura BTC è scambiato a 20.221 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 385,93 miliardi di dollari. Il suo trend sta registrando un aumento pari al 5,75%. Un buon risultato se si pensa all’inverno che ha dovuto affrontare nei giorni scorsi.

Bitcoin si trova al di sotto dei massimi del 2017, ma ancora lontano dal record negativo dell’agosto 2011. Perciò se vuoi affidarti a quanto consigliano gli analisti devi aprire un conto e acquistare BTC. Il metodo di creare un piano di accumulo è intelligente perché riesce a compensare il sali e scendi della crypto.

Scegli Coinbase, la piattaforma intelligente che ti permette di acquistare BTC e tante altre criptovalute attivando un investimento long term. Si tratta di un’ottima piattaforma, tra le più amate dagli investitori perché offre tante funzionalità e un sistema particolarmente semplice da utilizzare.

Nel contempo, però, Bitcoin, così come tutte le altre criptovalute, dovranno affrontare le conseguenze di una recessione molto prossima. Non solo gli Stati Uniti, ma anche il Regno Unito e l’Europa ne saranno i protagonisti. Ciò potrebbe influenzare i prezzi degli asset digitali.

Ad aver rivelato questa previsione è stata l’intelligence di Nomura, istituto giapponese che offre servizi finanziari e di investimento per clienti privati, istituzioni e governativi. In una recente nota, pubblicata lunedì 4 luglio, i suoi analisti hanno spiegato:

I segnali crescenti che l’economia mondiale sta entrando in un rallentamento della crescita sincronizzato, il che significa che i paesi non possono più fare affidamento su un rimbalzo delle esportazioni per la crescita, ci hanno anche spinto a prevedere recessioni multiple.