Bitcoin anche per SpaceX e nel futuro di Elon Musk

Come promesso nelle scorse settimane, Elon Musk si è unito da Jack Dorsey e agli altri promotori della conferenza The ₿ Word per parlare di Bitcoin. Nell'occasione, il numero uno di SpaceX ha confermato che anche la sua società impegnata sul fronte dell'esplorazione e del turismo spaziale ha investito sulla criptovaluta.

SpaceX, Tesla e io possediamo Bitcoin.

Elon Musk a The ₿ Word per sostenere Bitcoin

Il magnate ha confermato di aver controllato nel proprio portafogli anche Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE). A proposito delle monete digitali in generale, il CEO si è scrollato di dosso le accuse legate all'attuazione di una strategia di tipo pump and dump ovvero finalizzata a far gonfiare il prezzo di un asset per poi cederlo e generare così un profitto.

Di certo, non voglio alzare il prezzo per poi vendere, né nulla di simile. Mi piacerebbe vedere Bitcoin avere successo.

Il rapporto tra Musk e BTC è stato piuttosto tribolato negli ultimi tempi. Prima la crypto è stata accettata come forma di pagamento per l'acquisto delle auto elettriche commercializzate da Tesla, salvo poi interrompere l'iniziativa per ragioni legate alla sostenibilità. Infine, il tycoon si è esposto in prima persona per la formazione del Bitcoin Mining Coucil, realtà il cui obiettivo è proprio quello di promuovere una svolta eco-friendly delle operazioni necessaria al mantenimento della infrastruttura.