Bitcoin crolla: prezzo mai così in basso da inizio febbraio

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, Bitcoin è scambiato a 39.746 dollari (fonte CoinDesk). Il prezzo non era mai sceso sotto la soglia dei 40.000 dollari dall'inizio di febbraio. La criptovaluta per eccellenza prosegue nel trend al ribasso innescato poco dopo aver fatto segnare un record (64.829 dollari) a metà aprile.

BTC crolla, mai così in basso da inizio febbraio

Per comprendere l'andamento del valore e l'importante flessione registrata tra ieri e oggi è sufficiente dare uno sguardo al primo dei grafici qui sotto, raffigurante la variazione delle ultime 24 ore. Una tendenza al ribasso del tutto simile sta interessando anche Ethereum.

Forse Elon Musk ha avuto un ruolo nell'accelerare la discesa, ma attribuire tutta la responsabilità di quanto si sta registrando al numero uno di Tesla e SpaceX significherebbe cercare una risposta troppo semplice a una domanda piuttosto complessa. Di seguito l'andamento nell'ultimo mese.

Alcuni addetti ai lavori, come Joe DiPasquale di BitBull, lo ritengono un fisiologico calo in vista di un futuro ritorno in positivo, seguendo una dinamica già osservata più volte in passato. L'ultimo grafico è quello relativo al mese lasciato alle spalle.