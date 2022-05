Bitcoin supera i 31 mila dollari: si vede una luce in fondo al tunnel

Il mercato crittografico, in queste ultime settimane, ha riservato non poche sorprese. Il recente crollo di Terra LUNA ha lasciato senza parole molti investitori, mentre la quotazione delle altre ha fatto seguito a questo capitombolo andando in rosso. Nondimeno, molti hanno nutrito una forte speranza in Bitcoin.

Speranza che, molto probabilmente, pensano di averla ben riposta, almeno per il momento. Nonostante molti hanno dichiarato che la regina delle criptovalute sarebbe scesa verso gli 8.000 dollari, al contrario ha iniziato bene la settimana.

Difatti, Bitcoin ha raggiunto quota 31.000 dollari, superando così lo scoglio più duro dei 30.000. La criptovaluta attualmente è scambiata a 31.620 dollari, con una quotazione di mercato pari a 602,79 miliardi di dollari, al momento della scrittura.

Il suo andamento si sta perciò colorando di verde, lasciando ben sperare gli investitori rialzisti che vedono in Bitcoin una polizza assicurativa. Sarà forse un caso che il recente aumento della crypto è avvenuto a mercati chiusi per le festività del Memorial Day?

Stiamo parlando di un’ascesa complessiva di Bitcoin, negli ultimi 7 giorni, pari all’8% circa. Se vuoi acquistare la regina delle criptovalute ti consigliamo di aprire un conto gratuito su BitMEX. Questo famoso exchange nacque proprio dedicato a BTC. Ora offre molti altri asset digitali oltre a NFT e Fan Token.

Bitcoin deve ancora dare prova sulla continuità al rialzo

Ovviamente quasi tutti si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Bitcoin. Secondo quanto dichiarato dall’analista di GlobalBlock, Marcus Sotiriou, la prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato deve ancora superare una prova che dimostrerà, oppure no, la sua continuità al rialzo:

Bitcoin ha superato i $ 30.000, ma deve mantenere il livello di $ 29.300 in un nuovo test per suggerire una continuazione al rialzo. Il sollievo è atteso da tempo nel mercato delle criptovalute, poiché il mercato azionario statunitense è già salito la scorsa settimana, dopo il discorso di Jerome Powell che ha chiarito al mercato i piani per effettuare un atterraggio economico morbido.

Infatti, nonostante si dica che Bitcoin è fortemente correlato al mercato azionario, insieme alle altre criptovalute non ha seguito la risalita di quello fortemente tecnologico. Nondimeno, attualmente, a mercati chiusi, ecco invece uno spunto al rialzo.

Sorprendente è stato il risultato di Cardano, ora migliore criptovaluta nelle ultime 24 ore. La crypto ha registrato un importante aumento che, tradotto in percentuali, è stato di circa il 26%. Ciò non ha comunque compensato il recente sell off, ma almeno lo ha calmierato.

Tutti possono acquistare Bitcoin. La regina delle criptovalute, secondo gli analisti, fornirà ai suoi investitori ancora molte soddisfazioni in futuro. Uno dei migliori exchange se ci si vuole concentrare su BTC è BitMEX. La sua piattaforma è molto intuitiva, sicura e propone diverse funzionalità user friendly.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.