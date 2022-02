Bitcoin raggiungerà un traguardo importante nel 2022 secondo Bloomberg

È inutile girarci attorno, Bitcoin dovrà affrontare una settimana particolarmente difficile se le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina non finiranno. Si tratta di un’immagine abbastanza chiara e di una previsione altrettanto onesta da parte degli analisti. In questo specifico caso ad averla pronunciata è stato proprio Mike McGlone, Senior Strategist di Bloomberg Intelligence. Allo stesso tempo però, secondo le sue previsioni, Bitcoin saprà raggiungere un traguardo importante nel 2022. Una notizia che potrebbe ridare il sorriso a chi vuole investire a lungo termine in BTC. Per di più si tratta di un momento favorevole, visto l’attuale calo del prezzo di scambio, per acquistare la regina delle criptovalute su Binance, l’exchange più grande al mondo per volumi di transazioni.

Bitcoin potrebbe quindi essere protagonista di un rally nel 2022. Forse non proprio in questi termini, ma da quanto dichiarato dalla Bloomberg Intelligence un nuovo record si intravede all’orizzonte. Ecco la dichiarazione di McGlone al riguardo, nella quale esprime la sostanziale differenza tra BTC e gli altri asset digitali comprese le azioni:

McGlone ha deciso di twittare questo suo pensiero pubblicando anche un grafico che ne motiva l’analisi e la previsione. In pratica Bitcoin potrebbe invertire la tendenza rompendo così la presa dell’inflazione che sta frenando la corsa di molte criptovalute.

#Bitcoin indicating a rough week ahead – Inflation Unlikely to Drop Unless Risk Assets Do:

Most assets are subject to the ebbing tide in 2022, on the inevitable reversion of the greatest inflation measures in four decades, but this year may mark another milestone for Bitcoin. pic.twitter.com/drnXyYea4F

— Mike McGlone (@mikemcglone11) February 20, 2022