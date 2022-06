Bitcoin è un vero bene macro secondo il CEO di Galaxy Digital

Il mercato crittografico sta affrontando un periodo particolarmente difficile fatto di sali e scendi violenti. Molti sono preoccupati, ma c’è chi, nonostante preveda un futuro di alti e bassi, è ancora ottimista. Stiamo parlando di Michael Novogratz, CEO di Galaxy Digital, che recentemente ha definito Bitcoin un vero bene macro.

Questa certezza deriva dalla sua forte convinzione che, nonostante tutto, l’adozione delle criptovalute non calerà. La sua visione per i mercati, in qualità di esperto, dato che guida una società che fornisce servizi finanziari e gestione degli investimenti in asset digitali, non è di una ripresa a V.

Al contrario, secondo Novogratz, assisteremo a una serie di minimi di mercato e movimenti laterali. La risoluzione, stando a quanto ha dichiarato, arriverà con una “nuova narrativa” sull’ambiente macroeconomico e sui tassi di interesse. Ed è proprio su questi ultimi che si è concentrato.

Pensando alla Federal Reserve degli Stati Uniti e al loro aumento per combattere l’inflazione, il CEO di Galaxy Digital ha parlato di imprevedibilità nei modelli economici confermando che siamo vicini a “una specie di battaglia più lunga“.

Bitcoin e crypto: l’adozione aumenterà

Stando a quanto affermato da Novogratz, ci aspettano tempi difficili in un clima economico incerto e variabile. Nondimeno, è stato anche rassicurante prevedendo che l’adozione di Bitcoin e delle criptovalute continuerà ad aumentare in un trend ascendente:

Il motivo per cui sto ancora assumendo persone e sono ottimista – ha sottolineato Novogratz – è che vedo l’adozione della crittografia nella vita reale.

Le collaborazioni che sta stringendo sono un esempio che conferma il suo pensiero. Infatti, alcuni mesi fa, proprio Goldman Sachs ha iniziato a offrire esposizioni Ethereum tramite Galaxy Digital. Senza contare poi gli strumenti Bitcoin proposti dalla nota banca sempre in collaborazione con la società di Novogratz.

