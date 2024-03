Bitcoin vola: scegli Kraken per le tue criptovalute

Nel corso delle 24 ore appena lasciate alle spalle, il prezzo di Bitcoin ha fatto registrare una nuova impennata, tornando a toccare la soglia dei 71.000 dollari. È un’ennesima testimonianza di come il trend di crescita che ha caratterizzato l’ultimo mese e mezzo sia destinato a proseguire. Se anche tu sei tra coloro che desiderano beneficiare di questa tendenza, puoi scegliere l’exchange Kraken, una delle realtà più longeve del settore, attivo fin dal lontano 2011.

Cosa offre Kraken per la gestione di Bitcoin e criptovalute

Per capire cosa stia portando BTC far continuamente segnare nuovi record bisogna fare riferimento all’appuntamento con l’halving previsto per la seconda metà di aprile. Sarà una tappa fondamentale per l’evoluzione dell’asset, prevista fin dall’inizio e pianificata ogni quattro anni. L’attesa ha spinto verso l’alto anche il valore delle altre monete virtuali: sulla piattaforma ne trovi oltre 200, incluse quelle più note come Ethereum, Cardano, Dogecoin, Monero e così via.

Il risultato di una previsione appena condivisa dagli analisti di 10x Research ritiene Bitcoin in grado di far registrare una crescita ulteriore nel prossimo periodo, arrivando centrare nuovi record, ampiamente al di sopra degli 80.000 dollari. Come sempre, le proiezioni per il futuro in questo ambito vanno prese con le pinze.

Sono già oltre 10 milioni i clienti che hanno scelto di gestire il portafoglio di criptovalute con Kraken: unisciti a loro, potrai contare su strumenti semplici e accessibili come un’interfaccia fruibile da Web e mobile, corsi da consultare liberamente per saperne di più sugli asset digitali e un servizio di assistenza attivo 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità. L’exchange è attivo in più di 190 paesi del mondo e, su base trimestrale, gestisce transazioni per un ammontare che supera i 207 miliardi di dollari.