Bitcoin vola verso i massimi di sempre

58739 dollari: è questa la soglia toccata dal Bitcoin nelle ultime ore prima di ripiegare docilmente verso quota 58000. Chi aspettava di valutare ciò che sarebbe accaduto sulla soglia dei 55 mila dollari può dunque festeggiare: abbattuta la resistenza, sfondata anche quota 58 mila e ora l'asticella sale inevitabilmente.

Bitcoin, massimi in vista

Fino a dove? Questo è quanto accaduto nell'ultimo anno, percorso che sembra ben chiarire quali possano essere gli scenari che vanno ad aprirsi:

Nel mese di aprile Bitcoin toccò quota 63 mila dollari, ma in generale è il livello dei 60 mila ad aver creato la barriera massima ideale più volte approcciata. A questi livelli il Bitcoin ha sempre ripiegato: più volte verso quota 50 mila, più di recente a quota 40 mila. Siamo di fronte ad un livello che può dunque aprire nuovi scenari: chi indicava la possibilità di “quota 100 mila” entro fine anno ha ben chiari gli obiettivi che ha posto di fronte al proprio investimento.

Può essere un buon momento per iniziare ad investire in Bitcoin? Può esserlo. L'alternativa è attendere un nuovo crollo. Alzi la mano chi ha certezze in tal senso, ma chi ci ha scommesso su fino ad oggi non può che festeggiare i rendimenti messi da parte. Il solo Bitcoin ha messo da parte il 5% nell'ultima settimana e il 40% nelle ultime due settimane. Oltre 400% in un anno, ma tra alti e bassi da brividi. Chiunque intenda approcciare questo tipo di investimenti, insomma, lo faccia con cautela: un account gratuito in modalità demo potrebbe essere il giusto primo passo.